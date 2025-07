Kolumbija gosti srečanje na temo ukrepov proti izraelski okupaciji Palestine

V Bogoti se bo sestala novonastala Haaška skupina - skupina držav, ki skuša diplomatsko končati genocid v Gazi

© thehaguegroup.org

V Kolumbiji se danes začenja dvodnevno srečanje predstavnikov več kot 20 držav pod okriljem t. i. haaške skupine, posvečeno oblikovanju pravnih in diplomatskih ukrepov proti Izraelu, da bi dosegli konec vojne v Gazi in nezakonite okupacije Zahodnega brega, poročajo tuji mediji in tiskovne agencije.

Srečanja pod okriljem haaške skupine, ki ga gosti kolumbijski predsednik Gustavo Petro, naj bi se po poročanju britanskega časnika Guardian udeležili predstavniki od 20 do 30 držav, med katerimi so poleg ustanovnih članic skupine tudi Kitajska, Irska, Portugalska, Katar, Španija in Turčija.

Po navedbah kolumbijske vlade so srečanje sklicali "kot odziv na vse hujše kršitve mednarodnega prava v Palestini, vključno z zločinom genocida".

Petro je pred srečanjem sporočil, da bodo s tem pokazali, da se svet končno premika od obsodbe izraelskih vojaških akcij k skupnim ukrepom za njihovo zaustavitev.

Cilj srečanja naj bi bil doseči dogovor o podrobnem načrtu glede političnih, gospodarskih in pravnih ukrepov proti Izraelu, vendar obstajajo različna mnenja o tem, kako daleč lahko države posežejo v političnih ali pravnih okvirih, medtem ko Izrael ohranja podporo svoje najzvestejše zaveznice ZDA.

Zasedanja v Kolumbiji se udeležuje tudi posebna poročevalka ZN za zasedena palestinska ozemlja Francesca Albanese, ki je zaradi svojega delovanja in opozarjanja na genocid v Gazi nedavno postala tarča ameriških sankcij.

"Mednarodno pravo se že predolgo obravnava kot neobvezno - selektivno se uporablja za tiste, ki veljajo za šibke, močni pa ga ignorirajo. Ta dvojni standard je spodkopal temelje pravnega reda. To obdobje se mora končati," je sporočila pred začetkom srečanja. "Prišel je čas, da ukrepamo v imenu pravice in miru," je dodala.

Haaško skupino je januarja ustanovilo osem držav globalnega juga, vodita jo Kolumbija in Južna Afrika. Kasneje se je pridružilo še več držav z vseh delov sveta, med njimi Alžirija, Brazilija, Španija, Indonezija in Katar. Delovanje skupine je v glavnem osredotočeno na zaščito in uveljavljanje odločb mednarodnih sodišč v zvezi z izraelsko-palestinskim konfliktom.