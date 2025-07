Državni zbor sprejel zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene

Danes sta Levica in Svoboda predlagali še zakon, ki bi legaliziral tudi rekreativno rabo

Poslanci so danes s 50 glasovi za in 29 glasovi proti sprejeli zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene, ki so ga po lanskem posvetovalnem referendumu v DZ vložili poslanci Svobode in Levice. Glavni cilj zakona je po besedah predlagateljev zagotoviti dostop prebivalcem do varno pridelane konoplje za medicinske namene.

Predpisovanje konoplje za medicinske namene bo možno po strokovni presoji zdravnika za katerokoli indikacijo ali stanje. To bo možno predpisati največ za enomesečno zdravljenje na neobnovljivi recept, pred prvim receptom pa je treba opraviti zdravniški pregled v ambulanti in potem tega ponoviti čez leto dni.

Po oceni poslanke Sare Žibrat iz Gibanja Svoboda je zakon revolucionaren tudi za gospodarstvo, saj ne predvideva monopola na področju proizvodnje in pridelave konoplje za medicinske namene, temveč bo za dovoljenje lahko zaprosilo vsako podjetje, ki bo ustrezalo zakonskim pogojem. Med prednostmi predloga zakona je junija na seji DZ izpostavila tudi odpravo nepotrebnih birokratskih ovir, ki jih poznajo v drugih državah, kjer imajo monopol in obvezen državni odkup vse pridelane konoplje.

Za proizvodnjo konoplje in za promet s konopljo bosta potrebni ločeni dovoljenji. Dovoljenja za proizvodnjo in dovoljenja za promet s konopljo za medicinske namene bo izdajala in odvzemala Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, izdajala bo tudi dovoljenja za izvoz in uvoz konoplje za medicinske in znanstvene namene. Ministrstvo za zdravje pa bo izdajalo dovoljenje za proizvodnjo in promet s konopljo za znanstvene namene. Rok dovoljenj je 15 let z možnostjo podaljšanja.

V SD so v preteklosti pojasnili, da predloga zakona ne podpirajo, saj menijo da ne uresničuje referendumske volje ljudi, da je vsebinsko pomanjkljiv in da ne vsebuje jasne regulacije. A so napovedali, da mu ne bodo nasprotovali. Na današnjem glasovanju je sicer zakon podprlo šest poslancev SD, eden pa je bil odsoten.

Še pred današnjim glasovanjem pa so v zunajparlamentarnih strankah Pirati, Zeleni Slovenije in Naša Prihodnost znova izrazili razočaranje nad predlogom zakona. Poslance so znova pozval k zavrnitvi predloga, ki je po njihovem mnenju škodljiv, interesno sporen in družbeno nevaren. "Nastal je v ozkem krogu mimo stroke, mimo bolnikov, mimo kmetov, pri tem pa obstajajo resni in utemeljeni sumi o navzkrižju interesov," je danes poudaril Nejc Škof (Zeleni Slovenije). V nasprotnem primeru napovedujejo zakonodajni referendum.

Poslanka Svobode Žibrat je v odzivu na očitke zunajparlamentarnih strank ob robu seje danes v DZ poudarila, da je bil zakon napisan za bolnika in ni priložnost za legalizacijo CBD industrije ali obravnavanje vprašanj, ki so odprta za kmetijstvo. "Upam, da se rušenje zakona za medicinsko konopljo ne nadaljuje, ker smo ga pripravili izključno z mislijo na bolnika," je dodala. Znova je poudarila, da trdno stoji za zakonom.