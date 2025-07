Trump / »Mislim, da je pred nami prava zlata doba za Ameriko«

Ameriški predsednik Donald Trump je na dogodku z voditelji tehnoloških podjetij v Pittsburghu naznanil več kot 90 milijard dolarjev investicij v razvoj umetne inteligence

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek na dogodku z voditelji tehnoloških podjetij v Pittsburghu naznanil več kot 90 milijard dolarjev investicij v razvoj umetne inteligence. Med projekti bo gradnja podatkovnih centrov in center za energetske inovacije, zagotovili naj bi več tisoč delovnih mest.

Trump je na dogodku na Univerzi Carnegie Mellon, ki so ga poimenovali energetski in inovacijski vrh, dejal, da bo 20 vodilnih tehnoloških in energetskih podjetij vlagalo za razvoj novega gospodarstva umetne inteligence, ki bo izkoristilo tehnološke in energetske prednosti Pensilvanije in ji zagotovilo več tisoč novih delovnih mest, poroča televizija CBS.

Dogodka so se udeležili Trumpov minister za finance Scott Bessent, predsednik družbe BlackRock Larry Fink, predsednik družbe Blackstone Jon Gray, izvršna direktorica družbe Alphabet Ruth Porat, izvršni direktor družbe Anthropic Dario Amodei, izvršni direktor družbe Gecko Robotics Jake Loosararian, izvršni direktor družbe EQT Toby Rice ter izvršni direktor družbe Amazon Web Services Matt Garman.

Med projekti bo gradnja podatkovnih centrov in center za energetske inovacije, ki bo v regiji Pittsburgh usposabljal delavce za delovna mesta na področju energetike in umetne inteligence. Trump je izpostavil podjetje Westinghouse in dejal, da bo to podjetje s sedežem v Pensilvaniji zgradilo deset jedrskih reaktorjev.

"Gradimo prihodnost, v kateri bodo ameriški delavci kovali jeklo, proizvajali energijo, gradili tovarne in zares vodili državo, kot po mojem mnenju ta država še nikoli ni bila vodena. Mislim, da je pred nami prava zlata doba za Ameriko," je dejal Trump.

Do dogodka je prišlo po Amazonovi junijski napovedi 20 milijard dolarjev vredne naložbe v podatkovne centre po Pensilvaniji, kar je največji projekt gospodarskega razvoja v zgodovini te zvezne države.

Vrh so pospremili protesti proti fosilnim gorivom, Trumpovi domnevni korupciji, bogatenju korporacij na račun delavcev in okolja.

