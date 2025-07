»To je poziv k legitimizaciji nasilja«

V Gibanju Svoboda in Levici ostro obsojajo poziv poslanca SDS Žana Mahniča k množičnemu oboroževanju in napovedim sprememb zakonodaje, ki bi izničile kazenskopravni okvir silobrana. Po mnenju Svobode so takšni pozivi neodgovorni in povečujejo tveganje za nasilje. V Levici Mahničevo izjavo razumejo kot poziv k legitimizaciji nasilja.

Poslanec Žan Mahnič je danes prek omrežja X pozval v včlanitvi v strelska društva. Na ta način naj bi državljani lahko doma legalno posedovali orožje, v stranki SDS pa bodo s spremembo zakonodaje poskrbeli, da prekoračen silobran ne bo več obstajal, je zapisal.

Poslanec se je s tem odzval na zapis poslanke SDS Anje Bah Žibert, ki je na omrežju X danes izrazila stališče o torkovem protestnem shodu v Šentjerneju, kjer je množica zahtevala ukrepe za reševanje romskih vprašanj.

Na poziv Mahniča so se ostro odzvali v Gibanju Svobodi in v Levici. Takšni pozivi so neodgovorni in nevarni ter pomenijo premik v skrajno smer, ki je povsem v nasprotju z vrednotami demokratične družbe, za katere si prizadevamo, so v izjavi za javnost opozorili v Svobodi.

Gibanje Svoboda

Dodali so, da varnosti ljudi ne zagotavlja "orožje v vsakem domu", temveč močna in zaupanja vredna pravna država. "Stranka SDS pa z retoriko in ravnanji vidnih članov sistematično spodkopava njene temelje, načela vladavine prava in zaupanje ljudi v institucije, ki varujejo red, svobodo in enakost pred zakonom," so izpostavili.

Spomnili so na napade vidnih članov in predsednika stranke SDS na sodstvo in ustavno sodišče, diskreditacije sodnikov, poskuse političnega podrejanja neodvisnih institucij, pritiske na medije ter ustvarjanje diskurza o t. i. globoki državi in krivosodju. "To niso osamljeni primeri, temveč premišljena strategija spodkopavanja pravne države," opozarjajo.

Pozivi k množičnemu včlanjevanju v strelska društva in rahljanju pogojev za uporabo sile v samoobrambi pa ustvarjajo tudi nevaren prostor za zlorabe, razkrajajo družbeno zaupanje in povečujejo tveganje za nasilje, so zapisali.

© X

V Levici opozarjajo, da so izjave Mahniča nevarna eskalacija desnega političnega populizma. Še posebej zaskrbljujoče so, ko sovpadajo z govorom, ki odkrito napada celotno romsko skupnost in spodbuja delitev na "pridne državljane" in "tiste, ki izkoriščajo sistem," so dodali v pisnem odzivu.

"Ko poslanec poziva ljudi, naj se množično včlanijo v strelska društva, da si bodo lahko kupili orožje, in hkrati obljublja, da bo SDS spremenila zakonodajo tako, da prekoračen silobran ne bo več obstajal, to ni več politična polemika. To je poziv k legitimizaciji nasilja. To je nevarna desničarska propaganda, ki v srcu nosi isto idejo kot vaške straže in rasistični linči," so v Levici povzeli besede poslanke Nataše Sukič.

Kot opozarjajo, so vsi prebivalci Slovenije enaki pred zakonom in imajo pravico do varnosti, ne glede na narodnost, socialni status ali kraj bivanja. Država pa je dolžna to varnost zagotoviti. Nikakor pa se ne sme dopustiti, da se varnost uporablja kot krinka za linč, za razgradnjo pravne države ali za sistematično preganjanje romske skupnosti. "Pozivi, da naj ljudje vzamejo pravico v svoje roke, da naj se oborožijo in da naj se zakon prilagodi moči oborožene večine niso pot k rešitvi, ampak so pot v tiranijo večine nad manjšino in etnično čiščenje," so izpostavili.

Levica

Sukič opozarja še, da to, kar danes počne SDS, ni politika varnosti, temveč je politika sovraštva. "In vsak politik, ki ljudi spodbuja, naj se oborožijo proti sosedom, je osebno odgovoren za vsako nasilje, ki temu sledi. In če obstaja trenutek, ko je treba reči dovolj, je to zdaj," je poudarila.

Namesto pozivov k sovraštvu in oboroževanju po mnenju Levice potrebujemo močnejše službe v lokalnih skupnostih, integracijo odrinjenih skupnosti v družbo, "ne pa tak ali drugačen izbris teh." Med potrebnimi ukrepi izpostavljajo tudi vlaganje v izobraževanje, stanovanja in dostojno zaposlitev "prav tam, kjer so razmere najtežje. Predvsem pa potrebujemo jasen politični konsenz, da varnost nikoli ne sme postati izgovor za rasizem, razgradnjo skupnosti in spodkopavanje temeljnih pravic," so se še odzvali v Levici.