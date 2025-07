EU zaskrbljena zaradi izraelskega napada na Sirijo, poziva k zaščiti civilistov

Izrael naj bi na meji s Sirijo začel nabirati vojsko

© Alex-David Baldi

Evropska unija je danes izrazila zaskrbljenost zaradi izraelskega napada na Sirijo, ki so v minulih dneh zahtevali številne žrtve, in pozvala vse strani, naj zaščitijo civiliste brez razlikovanja. Pri tem je odločno obsodila poročila o nasilju nad civilisti.

Kot so sporočili v Bruslju, je EU zaskrbljena zaradi spopadov v provinci Suvajda na jugu Sirije, ki so po podatkih sirskih aktivistov zahtevali skoraj 250 življenj. V izjavi je strani pozvala, naj nemudoma začnejo izvajati v torek doseženi dogovor o prekinitvi ognja in zaščitijo civiliste "brez razlikovanja".

Glede na naraščajoče izraelske napade na sirsko ozemlje v Bruslju tudi pozivajo vse zunanje akterje, naj v celoti spoštujejo suverenost in ozemeljsko celovitost Sirije.

V Suvajdi so pred dnevi izbruhnili medetnični spopadi med druzi in sunitskimi beduini, v katerih so v torek na strani beduinov vojaško posredovale vladne sile, je sporočila nevladna organizacija Sirski observatorij za človekove pravice.

Po njenih podatkih je bilo od nedelje v istoimenskem mestu Suvajda ubitih najmanj 248 ljudi. Med temi naj bi bilo 21 civilistov, ki so jih usmrtile vladne sile.

V spopade se je z letalskimi napadi vključil tudi Izrael, ki se je postavil na stran druzov. Sirski obrambni minister Murhaf Abu Kasra je sicer v torek sporočil, da je v Suvajdi zavladalo premirje.

OTKG_pbnLJU