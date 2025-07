ZDA pričakujejo skorajšnjo umiritev napetosti v Siriji

Američani naj bi komunicirali z obema stranema

Ameriški zunanji minister Marco Rubio

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je danes izjavil, da pričakuje skorajšnjo umiritev napetosti na jugu Sirije, kjer je bilo v večdnevnih medetničnih spopadih po zadnjih podatkih ubitih več kot 300 ljudi. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je medtem obsodil izraelske napade na Sirijo, ki so sledili spopadom.

"Menimo, da smo na poti k resnični deeskalaciji. (...) Upamo, da bomo v naslednjih nekaj urah dosegli pravi napredek," je povedal Rubio. Izrazil je zaskrbljenost nad dogajanjem na jugu Sirije in opozoril, da tamkajšnje nasilje ovira prizadevanja za vzpostavitev miru in stabilnosti v državi.

"O tej zadevi smo se in se še vedno nenehno pogovarjamo z vladama Sirije in Izraela," je še dodal po poročanju francoske tiskovne agencija AFP.

Za spopade v mestu Suvajda in istoimenski provinci na jugu Sirije je okrivil "zgodovinsko dolgoletno rivalstvo". "To je pripeljalo do nesrečne situacije in nesporazuma, kot kaže, med izraelsko in sirsko stranjo," pa je dejal glede izraelskih napadov na sedež sirske vojske v sirski prestolnici Damask.

V provinci Suvajda je v nedeljo izbruhnilo nasilje med druzi in sunitskimi beduini, zaradi česar je vlada tja napotila varnostne sile. V spopadih je bilo po najnovejših podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice ubitih več kot 300 ljudi, med njimi 69 borcev iz vrst druzov in 40 civilistov. Ubitih je bilo tudi več kot 170 pripadnikov vladnih sil.

Kmalu po izbruhu nasilja je Izrael začel izvajati nove napade na cilje v Siriji. Napade je izvedel tudi danes, pri čemer naj bi izraelske sile napadle vojaške cilje na območju predsedniške palače v Damasku.

Sirske oblasti so sicer danes sporočile, da je bilo v Suvajdi doseženo novo premirje, dan po tem, ko je prejšnje premirje propadlo. Zunanje ministrstvo v Damasku je tudi opozorilo, da današnji izraelski napadi pomenijo nevarno stopnjevanje napetosti. Mednarodno skupnost je pozvalo, naj sprejme ukrepe, s katerimi se bodo končala ponavljajoča se izraelska agresivna dejanja.

Tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres in turško zunanje ministrstvo sta obsodila izraelske napade na cilje v Siriji. Slednje je še opozorilo, da Izrael z napadi ogroža stabilnost Sirije. Posebni odposlanec ZDA za Sirijo Tom Barrack pa je vse strani pozval k dialogu za trajno prekinitev ognja v Siriji.