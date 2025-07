Kako se Matej Tonin počasi, a vztrajno spreminja v Janeza Janšo

Čeprav se je skušal na vse načine ločiti od njega – in za to celo plačal politično ceno, ko je prejšnji mesec napovedal, da ne bo več kandidiral za predsednika Nove Slovenije –, je Matej Tonin iz dneva v dan bolj podoben opozicijskemu prvaku Janezu Janši. Zmeraj bolj brez sramu laže in zavaja. Pri čemer je morda res malce manj spreten, ker enkrat govori tako, spet drugi dan pa drugače. Pa vendar se toliko laži človeku počasi nakopiči. In to se mu mora nekje poznati. Ko se jih nakopiči dovolj, ko laž celo za tistega, ki jo izreka, postane resnica, svet dejansko postane drugačen. In nanj začne gledati kot na zaroto. Tudi v tem sta si z Janšo zmeraj bolj podobna.

Celoten članek je na voljo le naročnikom. Če želite zakupiti članek, je cena 4,5 EUR. S tem nakupom si zagotovite tudi enotedenski dostop do vseh ostalih zaklenjenih vsebin. Kako do tedenskega zakupa?

Voditelj Igor E. Bergant in predsednik NSi Matej Tonin v Odmevih

© TV Slovenija

Čeprav se je skušal na vse načine ločiti od njega – in za to celo plačal politično ceno, ko je prejšnji mesec napovedal, da ne bo več kandidiral za predsednika Nove Slovenije –, je Matej Tonin iz dneva v dan bolj podoben opozicijskemu prvaku Janezu Janši. Zmeraj bolj brez sramu laže in zavaja. Pri čemer je morda res malce manj spreten, ker enkrat govori tako, spet drugi dan pa drugače. Pa vendar se toliko laži človeku počasi nakopiči. In to se mu mora nekje poznati. Ko se jih nakopiči dovolj, ko laž celo za tistega, ki jo izreka, postane resnica, svet dejansko postane drugačen. In nanj začne gledati kot na zaroto. Tudi v tem sta si z Janšo zmeraj bolj podobna.

Afera Dars, v katero so bili vključeni različni koruptivni posli Družbe za avtoceste, ko je to še vodil Valentin Hajdinjak, sicer kader Nove Slovenije, se zdaj že vleče kot čigumi. Nekaj dodatnih kilometrov so ji uspeli pridati poslanci Nove Slovenije s Toninom na čelu, ki so domnevno zlorabili parlamentarno komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Hoteli so namreč ugotoviti, ali je policija prisluškovala nekaterim osumljencem v preiskavi poslov Darsa, vključno s Hajdinjakom, kar je Tonin vztrajno zanikal. In zanikal je tudi, da naj bi Hajdinjaka in kolege iz stranke nato novembra 2023 (dan po tistem, ko je Hajdinjak odstopil s čela Darsa) obvestil o rezultatih nadzora.

Novinar TV Slovenija Žan Dolajš je ta teden Tonina postavil na laž. Kot izhaja iz policijske ovadbe, naj bi 7. novembra 2023 v skupino z imenom »Dars« na aplikaciji Signal namreč poslal kriptirano sporočilo: »Nadzor opravljen. V zadnjih dveh letih ni bil odrejen prisluh zoper nobeno številko na listi.« V tej skupini pa je bil med drugim tudi Hajdinjak. Stvar bi bila težko bolj transparentna.

A ko je Tonin v torek nastopil v Odmevih, je še kar vztrajal pri svojem. Nato pa skorajda po donkihotovsko začel zavijati, kako da je policija politizirana in ji ne zaupa več, da za vsem tem tako ali tako stojita bivši državni sekretar Damir Črnčec in bivša generalna sekretarka Gibanja Svoboda Vesna Vuković, da je bilo sporočilo seveda ponarejeno in naj bi šlo za nekakšno lepljenko ... Zastranitvam in izgovorom kar ni bilo videti konca. Zveni znano? V naslednji fazi bi najbrž razlagal še, da je sporočilo, ki ga je postavilo na laž, novinarju Dolajšu osebno vročil kar sam Milan Kučan. Da gre za insinuacije iz zlohotnih Murgel. In da je vse skupaj kakopak samo levičarska zarota.

To so Janševi prijemi – da lažeš in zavajaš, pa nato lažeš in zavajaš še malo, da histeriziraš in deliš, dokler v resnici še sam več ne veš, kaj je res in kaj ni, dokler svet ne postane samo še ena velika zarota. Tonin se je morda na vse pretege trudil, da bi se umaknil iz Janševe sence, pa vendar se mu vsakič znova zgodi, da se vanjo spet zavleče. Naj gre za politično pajdašenje, ko se mu to obrestuje, ali preprosto samo za metode dela.