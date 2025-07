Ukrajina in Rusija znova izmenjali trupla vojakov

Izmenjava je posledica junijskih pogovorov med državama v Carigradu

© Wikimedia Commons

Ukrajina in Rusija sta si danes znova izmenjali trupla vojakov. Rusija je Ukrajini vrnila trupla 1000 vojakov, je sporočil svetovalec ruskega predsednika Vladimir Medinski. Ob tem je dodal, da je Kijev Moskvi vrnil 19 trupel ruskih vojakov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V skladu z dogovori, doseženimi v Istanbulu, je bilo danes Ukrajini predanih še 1000 trupel ukrajinskih vojakov," je na Telegramu zapisal Medinski. Dodal je še, da je Kijev Moskvi predal 19 trupel ruskih vojakov.

Dogovor o repatriaciji trupel in izmenjavi vojnih ujetnikov je eden redkih konkretnih rezultatov neposrednih pogovorov med državama, ki so v začetku junija potekali v Istanbulu. Pogajanja namreč niso prinesla nobenega napredka na poti do miru.

Ruska stran je v Istanbulu predstavila memorandum s svojimi pogoji za mir, ki med drugim zahteva mednarodno pravno priznanje Krima in štirih delno zasedenih regij na vzhodu in jugu Ukrajine kot del ozemlja Rusije. Kijev je omenjene pogoje označil za nesprejemljive in tudi podvomil o smiselnosti nadaljnjih pogajanj, če Moskva ne bo pripravljena popustiti, poroča AFP.

Ameriški predsednik Donald Trump je medtem v zadnjih dneh nekoliko zaostril retoriko do Rusije in ji dal 50 dni časa, da sklene premirje z Ukrajino. V nasprotnem primeru bodo ZDA uvedle višje carine na izvoz v ZDA. Te naj bi za Rusijo in njene trgovinske partnerice znašale 100 odstotkov.