Sejem orožarjev v Celju

Od 21. do 24. oktobra bosta na celjskem sejmišču potekala prvi mednarodni sejem in konferenca orožarjev SIDEC 2025. Prizorišče in prireditve bodo zaprti za javnost, namenjeni bodo le vabljenim. Med že napovedanimi govorci je predstavnik italijanskega podjetja Leonardo, ki dobavlja orožje Izraelu in s tem po ugotovitvah posebne poročevalke ZN za Palestino Francesce Albanese prispeva h kršitvam mednarodnega prava in genocidu, od katerega ima finančne koristi. Med panelisti bosta tudi Damir Črnčec, »skesanec« iz SDS, ki se je januarja z obrambnega ministrstva preselil na Slovenski državni holding, kjer skrbi za korporativno varnost, in donedavni dekan Fakultete za strojništvo Mihael Sekavčnik.

SIDEC 2025 pripravljajo Grozd obrambne industrije Slovenije, ki združuje že 125 podjetij, ministrstvo za obrambo in Slovenska vojska. »Izvedba je bila dokončno potrjena lanskega oktobra in je neposredno povezana s povečanji obrambnih proračunov držav članic in povečanji vlaganj v obrambno industrijo,« so odgovorili z ministrstva. Koliko bo sejem stal davkoplačevalce, na ministrstvu še ne vedo, trdijo pa, da bo večinsko financiran iz najema razstavnih prostorov: »Obseg prijav že presega pričakovanja.«

Na ministrstvu potrjujejo tezo, ki jo je v zadnjih mesecih slišati v gospodarstvu: ker smo država podizvajalcev avtomobilske industrije, se utegnemo preleviti v podizvajalce evropske vojaške industrije. »Pričakujemo, da bodo v okviru dogodka podpisani različni dokumenti, ki bodo slovenski industriji zagotovili nove priložnosti za razvoj in proizvodnjo,« še dodajajo na ministrstvu. Zgolj v vednost: švedski Saab, ki ga mnogi povezujejo z avtomobili, je danes bolj orožar, ponudnik bojnih letal in sistemov za bojevanje.

Kdo vse bo na prireditvi SIDEC 2025?

V torek so bila objavljena imena 21 govorcev, med njimi šestih z javnih fakultet: poleg že omenjenih Sekavčnika in Črnčeca bodo tam tudi Janko Slavič s Fakultete za strojništvo, Sašo Blažič s Fakultete za elektrotehniko, Matej Dobrevski s Fakultete za računalništvo in informatiko, Mojca Volk s Fakultete za elektrotehniko in Marko Hölbl, prodekan za raziskovalno dejavnost na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Mariboru. Ljubljanska Fakulteta za strojništvo je že navedena tudi med razstavljavci na SIDEC 2025 kot edina fakulteta med skoraj 80 podjetji.

»Članice Univerze v Ljubljani se samostojno odločajo o tem, na katerih konferencah in sejmih bodo sodelovale,« pravijo v kabinetu rektorja Gregorja Majdiča. Odslovili so nas torej brez odgovora, kako rektor javnosti pojasnjuje očitno krepitev povezav (članic) največje javne univerze z orožarsko industrijo. Celo v uradni spletni predstavitvi obrambnega sejma SIDEC je poudarjena nova »razvojna dinamika«, ki se ji poleg podjetij »zelo uspešno pridružujejo slovenske znanstvene in raziskovalne institucije«.

»Obrambne vojske v državah imajo podobno vlogo kot imunski sistem pri živih organizmih.«

Rektor Majdič se je sicer pred dnevi javno odzval na kritike univerze, ki jih je ob obisku v Sloveniji izrekla Francesca Albanese: v javnem pismu je razkril, da štiri ljubljanske fakultete (za strojništvo, medicino, kemijo in pedagoška) sodelujejo v projektih, ki jih financira EU in so vanje vključene izraelske institucije, a je apologetsko in oportunistično zaključil, da izstop naše univerze ne bi vplival na financiranje Izraelcev (»To lahko spremeni le evropska komisija«), pač pa bi utegnil škoditi našim študentom in raziskovalcem …

Nazaj k Celju in konferenci SIDEC 2025. Profesor na Fakulteti za strojništvo Janko Slavič bo sodeloval na panelu s predstavnikom že omenjenega orožarja Leonarda, katerega največji, skoraj tretjinski lastnik je italijansko finančno ministrstvo in ki je eden glavnih dobaviteljev orožja Izraelu in s tem – če upoštevamo zadnje poročilo Francesce Albanese – eden ključnih korporativnih akterjev, ki prispevajo k izraelskemu vojaškemu aparatu in s tem h genocidu v Gazi. Na konkretnem panelu bodo govorili o naprednih obrambnih tehnologijah, kot so »inovativne metode«, ki »znatno zmanjšajo akustične zaznave in izboljšajo ’nevidnost’«.

Kot panelist bo sodeloval tudi Slavičev kolega Mihael Sekavčnik. Ta je že lani, ko je bil še dekan, javno branil sodelovanje strojne fakultete pri projektu Seamac, ki je eden od prej omenjenih štirih projektov, pri katerih sodelujejo tudi izraelske institucije. V Seamacu poleg tehniške univerze TUBAF iz Freiburga sodeluje še izraelski inštitut za tehnologijo Technion. Sekavčnik je trdil, da gre pri projektu zgolj »za prenos izraelskega in nemškega znanja v Slovenijo« pri 3D-tiskanju kovinskih materialov, kar naj bi bilo pomembno »za razvoj naše orodjarske industrije«, in da »projekt nima nobene povezave s krepitvijo vojaških kompetenc«. Kako pa zdaj utemeljuje sodelovanje na sejmu, katerega bistvo je povezovanje orožarjev z jasnim namenom krepitve vojaških kompetenc? »Znanje vseh ved in na vseh področjih (ne le na področju tehnike) je dvorezen meč: da se uporabiti v vsakršen namen, dober ali zli. Zato sem pri vsakem zaključnem nagovoru naših diplomantov, magistrantov ali doktorantov izrecno poudaril/rotil, naj pridobljeno znanje uporabijo izključno v dobro človeka, družbe in okolja!« odgovarja. Prireditev v Celju sicer podpira, predaval pa bo na temo Energetska učinkovitost in odpornost: »Obrambne vojske v državah imajo podobno vlogo kot imunski sistem pri živih organizmih. Po eni strani nas varujejo pred vdori ’neželenih’ vplivov iz okolja, vendar so na drugi strani tudi precejšen porabnik energije,« še dodaja.

Kaj pa je in bo z orožarji počel Damir Črnčec, nekdaj tesni sodelavec Janeza Janše, ki ga je po razhodu z Janšo v vladi 2018–2020 rehabilitiral Marjan Šarec?

Vabilo na prvo mednarodno razstavo in konferenco o obrambi. Dogodek napovedujejo z besedami, da bodo imeli udeleženci »priložnost spoznati obrambne tehnologije nove generacije.«

Zanimivo je, da Črnčec (v Janševih vladah je bil direktor obveščevalno-varnostne službe na obrambnem ministrstvu in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije) ni naveden kot sodelujoči na konferenci SIDEC 2025. Na javno objavljenem seznamu govorcev ga ta torek še ni bilo. To, da bo predaval, so potem potrdili neposredno na Slovenskem državnem holdingu (SDH): »Predvideno je, da bo dr. Damir Črnčec sodeloval na okrogli mizi s tematiko odpornosti in varnosti.« Črnčec je v holdingu, ki upravlja približno 13,4 milijarde evrov državnih naložb, zaposlen kot pomočnik predsednika uprave Žige Debeljaka, odgovoren za korporativno varnost, na to na novo izumljeno funkcijo pa je prišel 1. februarja letos z ministrstva za obrambo. Takoj ob prestopu je njegov nekdanji partijski šef Janša na omrežju X namignil, da naj bi Črnčec v SDH vzpostavil 60 milijonov evrov vreden center za kibernetsko varnost za vsa državna podjetja, pri tem pa naj bi sodeloval ravno z italijanskim Leonardom. Iz javnih podatkov za zdaj izhaja le, da SDH od novembra lani najema Telekom Slovenije za izvajanje storitev kibernetskega varovanja, tudi za reševanje varnostnih incidentov, pogodba, vredna 261.414 evrov, pa se izteče novembra prihodnje leto.

Ob tem še ena zanimivost: SDH je septembra 2019, ko je bil Črnčec še državni sekretar za nacionalno varnost v Šarčevem kabinetu, na Brdu pri Kranju pripravil posvet na temo kibernetske varnosti. Med govorci je bil generalmajor Uzi Moskovič, takrat podpredsednik oddelka za raketno obrambo pri izraelskem podjetju Aerospace Industries. Aerospace Industries in Elbit Systems sta najpomembnejši izraelski oborožitveni podjetji, ki po izsledkih poročila Francesce Albanese Izraelu zagotavljata ključno domačo oskrbo z orožjem. Upokojeni Moskovič se zdaj na omrežju LinkedIn predstavlja s podjetjem Wave Guard Technologies, ki se ukvarja z geolociranjem in sledenjem prek mobilnih naprav.

Nazaj k Celju in oktobrskemu sejmu SIDEC 2025. Med razstavljavci je že prijavljenih 77 tujih in domačih podjetij. Med prijavljenimi je več članov Grozda obrambne industrije Slovenije, naj omenimo zgolj ravenski Armas, ki je opisan kot »neodvisno podjetje za proizvodnjo, izvoz in prodajo obrambnih jeklenih izdelkov«, kot del dobavne verige pa zagotavlja »izdelavo specializiranih komponent in sistemov za obrambno industrijo«. Lastnik podjetja Armas je podjetje Dilon, ki je večinski, 72-odstotni, lastnik Slovenske industrije jekla (SIJ) in za katerim stoji v Švici prijavljeni ruski oligarh Andrej Zubicki (v uradnih evidencah Andrey Zubitskiy).

Razstavljavci (izbor)

- AREX, Šentjernej: proizvodnja pištol, vadbenega streliva.

- Armas, Ravne na Koroškem: proizvodnja, izvoz in prodaja obrambnih jeklenih izdelkov.

- FLAI, Ljubljana: avtomatizirana analiza terena in infrastrukture za odločanje v realnem času.

- Group 22, Ljubljana: dobavitelj napredne opreme za obrambo in varnost.

- Guardiaris, Ljubljana: razvoj vojaških simulatorjev za usposabljanje.

- Heckler & Koch, Nemčija: priznan dobavitelj strelnega orožja in dodatkov za vojsko.

- Intereuropa, Koper: celovit nabor logističnih rešitev.

- Leonardo S. P. A., Italija: vodilno svetovno podjetje v vesoljski, obrambni in varnostni industriji.

- Nammo AS, Norveška: specializirano strelivo in raketni motorji.

- Nightvision Lasers, Španija: razvoj naprav za vid v slabih svetlobnih razmerah.

- Patria, Finska: mednarodni ponudnik za obrambo, varnost in podporo življenjskemu ciklu v letalstvu.

- Saab AB, Švedska: orožje za podporo, kamuflažni sistemi, pasivna tipala za elektronsko bojevanje.

- Valhalla, Komenda: razvijalec naprednih daljinsko vodenih orožnih sistemov.

- Fakulteta za strojništvo, Ljubljana: rešitve s področja strojništva.