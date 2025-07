KPK ustavila postopek proti nekdanjemu direktorju JGZ Brdo Hribarju

Še en jasen konflikt interesov ne bo kaznovan

Vila Zlatorog

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v ponovljenem postopku ustavila preiskavo, ki jo je vodila zoper nekdanjega direktorja Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS (JGZ Brdo) Marjana Hribarja zaradi izjav glede tržnega oddajanja Vile Zlatorog na Bledu. Kršitve integritete namreč ni potrdila.

Komisija je postopek vodila na podlagi leta 2021 prejete prijave glede tržnega oddajanja protokolarnega objekta Vila Zlatorog ob Blejskemu jezeru takratnemu predsedniku vlade Janezu Janši v letih 2020 in 2021. V prvotnem postopku je ugotovila, da je Hribar kršil integriteto, s tem ko je dajal zavajajoča pojasnila in izjave glede tržnega oddajanja vile Janši. Ker Hribar na to odločitev v predpisanem roku ni vložil upravnega spora, jo je januarja 2024 tudi objavila.

Je pa Hribar tožbo na upravno sodišče vložil februarja 2024 in to jo je sprejelo v obravnavo. Ugotovilo je namreč, da Pošta Slovenije ugotovitev ni pravilno vročila.

Novembra 2024 je upravno sodišče tožbi ugodilo, odpravilo ugotovitve KPK in ji zadevo vrnilo v ponovni postopek. V tem je KPK upoštevala nova dejstva, ki jih je Hribar navedel šele v sodnem postopku in jih je upoštevalo tudi sodišče. Na podlagi tega je ugotovila, da s svojim ravnanjem ni zavajal ne KPK ne javnosti, zato tudi ni potrdila kršitve določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Postopek je tako ustavila, so danes sporočili iz KPK.