Marta Kos: Predlog dolgoročnega proračuna kaže, da je širitev prioriteta EU

Komisija predlaga proračun 2000 milijard evrov za šestletno obdobje

© Primož Korošec

V sredo predstavljeni predlog dolgoročnega proračuna Evropske unije za obdobje 2028-2034 kaže, da je širitev unije politična in geostrateška prioriteta EU, je danes poudarila evropska komisarka za širitev Marta Kos. Za podporo državam kandidatkam za članstvo in vzhodni soseščini bo namenjenih več kot 40 milijard evrov, je povedala.

"Ta predlog večletnega finančnega okvirja (MFF) (...) je resnično dobra novica za širitev. Kaže namreč, da je to jasna politična in geostrateška prednostna naloga Evropske unije," je na današnji predstavitvi instrumenta MFF, namenjenega zunanjemu delovanju unije, povedala Kos.

Pristopna pogajanja s Črno goro, Albanijo, Moldavijo in Ukrajino po njenih besedah niso še nikoli napredovala tako hitro, kot trenutno. Dodala je, da si številne kandidatke prizadevajo, da bi pogajanja zaključile v prihodnjih letih.

V instrumentu Globalna Evropa, vrednem okoli 215 milijard evrov, bo med letoma 2028 in 2034 za podporo državam, ki se želijo pridružiti uniji, in državam v vzhodni soseščini, med katerimi sta Armenija in Azerbajdžan, glede na predlog Bruslja namenjenih 42,6 milijarde evrov, je povedala komisarka. V trenutnem MFF je temu področju namenjenih 31 milijard evrov.

"Z večjim proračunom bomo lahko še pospešili reforme in naložbe ter tako še približali države članstvu v EU," je poudarila.

Pojasnila je, da predlog predvideva združitev različnih obstoječih instrumentov s področja širitve, kot sta predpristopna pomoč in načrt za gospodarsko rast Zahodnega Balkana. Države bodo evropska sredstva prejele, ko bodo izpolnile določena merila, vključno z reformami, je še dejala Kos.

Da je širitev ena od ključnih prednostnih nalog EU je že v sredini predstavitvi skoraj 2000 milijard evrov vrednega predloga MFF za obdobje 2028-2034 poudarila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ob tem je pojasnila, da bo Bruselj ob pridružitvi vsake nove države opravil revizijo dolgoročnega proračuna.

Von der Leyen in Kos sta predstavili tudi financiranje nadaljnje makrofinančne podpore Ukrajini. Predlog predvideva posebno 100 milijard evrov vredno rezervo za Ukrajino, ki je izven proračunskega okvirja.