Nataša Pirc Musar / »Mi z nizkimi plačami«

»Mi z nizkimi plačami na najvišjih državnih funkcijah delamo negativno selekcijo,« je pred dnevi predsednica države Nataša Pirc Musar povedala v pogovoru za Klub slovenskih podjetnikov. »Če bi želeli dobre gospodarstvenike spraviti v slovensko vlado, ki imajo znanje, energijo, vizijo – na 3500 evrov ministrske plače nekdo, ki ima danes 10.000 evrov neto plače, ne bo šel. In s tem se nam ta kadrovski bazen izvrstnih strokovnjakov, ki jih v Sloveniji imamo, zelo, zelo zmanjša. Ja, danes vsi delamo za denar, tako pač je.«

Nataša Pirc Musar, predsednica, motoristka in borka za višje (funkcionarske) plače

© Borut Krajnc

Kljub namigovanju, da so plače vodilnih funkcionarjev prenizke, je v pogovoru spet zatrdila, da je »absolutno zadovoljna« s svojo plačo, nezadovoljna je le s plačnimi razmerji: »Tiste, ki nimamo nobenih dodatkov, ne samo da nas prehitevajo nekateri funkcionarski profili, prehitevajo nas naši podrejeni, ki dobijo dodatek za nezdružljivost, za nadure, za terensko delo.« Po njenem mnenju nikjer v Evropi – ne samo v Evropski uniji – sistem ni tako razsut kot pri nas. »In tega sistema ta plačna reforma, ki po mojem mnenju ni bila reforma, ampak povečanje plač, ni odpravila.« Dodala je še, da funkcionarji v plačnih pogajanjih niso zastopani (»nimamo svojega sindikata«) in da bi od vlade zato pričakovala, da se izvzamejo iz plačnih pogajanj.

In kakšno plačo dobiva predsednica in kolikšna bo po zadnji »plačni reformi«? Sama govori o 4000 evrih neto, v javnosti je natančnejši podatek za februar, ko je prejela 4118 evrov neto. Z ministrstva za javno upravo pa so pojasnili, kako se bo predsedničina osnovna bruto plača zviševala v prihodnje: s 1. januarjem letos se je zvišala za 5,39 odstotka, s 6088 evrov na 6416, sledi pa še pet zvišanj (1. oktobra 2025, 1. junija in 1. decembra 2026, 1. julija 2027 in 1. januarja 2028), s katerimi bo osnovna bruto plača dosegla znesek 8821 evrov.

Dodajmo še, da se predsedničina plača že zvišuje, funkcionarjem izvršilne in zakonodajne oblasti, kot so predsednik vlade, ministri in poslanci, pa se bodo plače zvišale šele po naslednjih volitvah. (Prvi) mandat predsednice Pirc Musar se izteče decembra 2027, torej tik pred predvidenim dokončnim zvišanjem predsedniške plače.

A dobro delo predsednice (pa tudi drugih funkcionarjev) ni povezano le z višino plače. Upamo, da bo pred decembrom 2027 znano, kdo bosta nova guverner Banke Slovenije in varuh človekovih pravic. Zaradi političnega merjenja moči in nesposobnosti ta dva položaja že mesece ostajata prazna: prejšnjemu guvernerju Boštjanu Vasletu je mandat potekel že 8. januarja, varuhu Petru Svetini pa 23. februarja letos.

Zaradi nastalih blokad in politične trgovine je težko razmišljati, kdo vse bodo kandidati za nove ustavne sodnike in ali bodo v parlamentu potrjeni.