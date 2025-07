Ne bodi kot Thompson, bodi kot Severina

Nasprotuje genocidu v Gazi, podpira pa pravico do splava, skupnost LGBTIQA+ in srbske študente

Severina s palestinsko zastavo v Laškem

© Instagram, Severina

Severina, ki v rokah drži palestinsko zastavo – po tej podobi bo v spominu ostal letošnji festival Pivo in cvetje, največja festivalska prireditev v Sloveniji. Spominjali se ga bomo torej po človekoljubni drži najprepoznavnejše glasbene gostje festivala, ki se je zavzela za ustavitev genocida v Gazi, ki neovirano, pred očmi vsega sveta, poteka že 21 mesecev in je v njem umrlo že 60 tisoč Palestincev. Večtisočglavo občinstvo ji je namenilo huronski aplavz.

Hrvaška glasbenica Severina Vučković že od devetdesetih let velja za največjo postjugoslovansko zvezdo, močno bazo poslušalcev si je zgradila v vseh nekdaj bratskih republikah. Že vseskozi, sicer ne v glasbi, pa javno izraža tudi svoja prepričanja. Nasprotuje nacionalističnim politikam in podpira skupnosti, ki se borijo za enake možnosti vseh, med drugim skupnost LGBTIQA+. S tem si je v vseh teh letih pridobila tudi spoštovanje tistih, ki jih njena glasba ni nagovorila. A vse glasnejši so postajali tisti, ki po glasbenici udrihajo in jo blatijo.

Morda je zaradi upora proti njim, morda zaradi hkratnega naglega vzpona avtokratov in skrajne desnice, morda delno tudi zaradi preračunljivosti Severina v zadnjem letu ali dveh postala še precej bolj angažirana. Že prej znana kot zagovornica pravic žensk je maja lani podprla pobudo My Voice My Choice, ki se bori, da bi evropska komisija vzpostavila finančni mehanizem, s katerim bi bilo varno opravljanje splava omogočeno tudi ženskam v državah, kjer je splav prepovedan ali zelo omejen. Marca letos je ob zaključku uspešnega zbiranja podpisov povedala, da je medtem izgubila sledilce, napadali so jo v komentarjih: »Nekateri dnevi so bili res težki. Ampak veste kaj? Bilo je vredno!«

Ko je ista pobuda pred nekaj tedni začela zbirati še podpise za razveljavitev trgovinskega sporazuma med EU in Izraelom, pri čemer ji odločevalci kasneje sicer niso prisluhnili, je Severina nemudoma podprla tudi to peticijo. Zato ne preseneča, da je, ko ji je obiskovalka festivala Pivo in cvetje ponudila palestinsko zastavo, to sprejela in pokazala občinstvu.

Na istem festivalu je podprla tudi srbske študente, ki se upirajo skorumpiranemu režimu predsednika Vučića, in vzklikala njihovo geslo »Pumpaj!«. Na strani študentov, ki jim je Srbe po novembrski zrušitvi nadstreška avtobusne postaje v Novem Sadu uspelo povezati v množične proteste proti oblastem, je že ves čas. Zaradi izjav, kritičnih do Vučića, ji je bil lani onemogočen vstop v Srbijo. A »dokler bo na oblasti diktator«, tja niti ne želi več.

V času, ko se še vedno govori o zagrebškem koncertu Marka Perkovića - Thompsona, pravzaprav največjem političnem shodu skrajne desnice po drugi svetovni vojni, postaja vse bolj jasno, da je Severina njegov antipod, je glas proti skrajnim, nazadnjaškim politikam.

»Ne bodi kot Thompson, bodi kot Severina,« je zapisala hrvaška izpostava pobude My Voice My Choice. Misel je delila tudi koordinatorica Levice Asta Vrečko.