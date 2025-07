Strelska zveza obsoja Mahničev poziv k včlanitvi v strelska društva z namenom pridobivanja orožja

Mahničeve izjave mečejo slabo luč na lovce

© TV Slovenija

V Strelski zvezi Slovenije obsojajo zapis poslanca SDS Žana Mahniča, ki je pozval k množičnemu oboroževanju in včlanitvi v strelska društva z namenom pridobitve orožja. V današnjem odzivu so poudarili, da strelska društva delujejo kot športne organizacije, neutemeljena in nepremišljena izjava pa meče slabo luč na zvezo kot tudi na strelski šport.

"Strelska društva po vsej Sloveniji delujejo kot športna organizacija v skladu z zakonodajo in najvišjimi etičnimi standardi. Njihovo poslanstvo je razvijati športne vrednote, vzgajati mladino v duhu samodiscipline, spoštovanja in odgovornosti ter prispevati k varnemu in urejenemu športnemu okolju. Posebej poudarjamo, da je namen naše športne dejavnosti športno udejstvovanje," so v današnji pisni izjavi za javnost navedli v Strelski zvezi Slovenije.

Ob tem so poudarili, da je zveza članica mednarodnih športnih strelskih organizacij kot tudi Olimpijskega komiteja Slovenije, ne želijo pa biti del političnih razprav, saj z dolgoletnim delom gradijo ugled slovenskega strelskega športa doma in v tujini. "Takšni pozivi ob vseh tragičnih dogodkih zlorabljene uporabe orožja, ki smo jim lahko priča, mečejo slabo luč na vse športnike, trenerje in društva ter škodijo športnemu duhu in sodelovanju," so opozorili.

Hkrati so spomnili na zakonodajno ureditev, po kateri pridobitev orožnega lista določa zakon o orožju, s tem pa tudi pogoje, postopke in nadzor nad posestjo ter uporabo orožja. Izpostavili so tudi pogoje za izdajo orožnega lista za civilno orožje, med drugim so to dopolnjena starost 18 let, zanesljivost, torej, da lastnik orožja ne bo zlorabljal, ga uporabljal in shranjeval neprevidno in nestrokovno, ali ga prepuščal osebi, ki ni upravičena do posesti orožja, upravičen razlog, opravljen zdravniški pregled ter opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem. "Včlanitev v strelsko društvo tako ni zadosten pogoj za pridobitev orožnega lista," so še izpostavili.

Poslanec Žan Mahnič je namreč v sredo prek omrežja X pozval k včlanitvi v strelska društva. Na ta način naj bi državljani lahko doma legalno posedovali orožje, v stranki SDS pa bodo s spremembo zakonodaje poskrbeli, da prekoračen silobran ne bo več obstajal, je zapisal.

Poslanec se je s tem odzval na zapis poslanke SDS Anje Bah Žibert, ki je na omrežju X danes izrazila stališče o torkovem protestnem shodu v Šentjerneju, kjer je množica zahtevala ukrepe za reševanje romskih vprašanj.

Mahničev poziv so v sredo ostro obsodili tudi v koalicijskih strankah in predsednica republike Nataša Pirc Musar, danes pa tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.

Na policiji pa so za STA pojasnili, da do tedaj uradne prijave, povezane z objavo na družbenem omrežju X, niso prejeli. "Bomo pa vsebino objave proučili v smislu morebitnega obstoja razlogov za sum storitve kaznivega deja