Levica pozdravila ukrep proti izraelskima ministroma, Janša kritičen do vlade

Nezaželena sta finančni minister in minister za nacionalno varnost

Matej Vatovec, vodja poslnaske skupine Levice

Vodja poslanske skupine Levica Matej Vatovec je pozdravil odločitev vlade, da izraelska ministra Itamarja Ben-Gvira in Bezalela Smotriča razglasi za nezaželeni osebi. Vodja opozicijske SDS Janez Janša pa je na omrežju X zapisal, da tega ukrepa ni sprejela Slovenija, temveč vlada, ki jo je opisal kot "skupino skrajno levih podpornikov Hamasa".

Vlada je na današnji seji sprejela ukrep, da izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira in finančnega ministra Bezalela Smotriča razglasi za nezaželeni osebi, ker po mnenju vlade z genocidnimi izjavami spodbujata nasilje in hude kršitve človekovih pravic Palestincev.

Ukrep je pozdravila zlasti koalicijska Levica. "V Levici podpiramo ta ukrep kot prvi korak v smeri odgovorne zunanje politike. A poudarjamo, da to ne sme biti zadnji korak. V Levici že dolgo opozarjamo na izraelska grozodejstva in pozivamo vlado k odločnim ukrepom. Zato pričakujemo, da bodo v kratkem sledili še drugi konkretni ukrepi," je sporočil Vatovec.

Ob tem je v imenu Levice pozval vlado k uvedbi več ukrepov proti Izraelu, med katerimi je med drugim omenil uvedbo celovitega vojaškega embarga in prekinitev sodelovanja z izraelskimi podjetji in institucijami, ki sodelujejo pri okupaciji ali v vojaški industriji.

Vodja največje opozicijske stranke SDS Janez Janša je medtem na omrežju X poobjavil zapis izraelske medijske mreže Aruc Ševa, znane tudi kot Izraelske nacionalne novice, ki je povezana z verskim sionizmom.

"Slovenija je postala prva država EU, ki je uvedla sankcije proti izraelskim ministrom Ben-Gvirju in Smotriču," je zapisal izraelski medij. Janša je ob tem pripisal, da tega ukrepa ni sprejela Slovenija, temveč "skupina skrajno levih podpornikov Hamasa" v slovenski vladi. "Vsi ostali menijo, da je to dejanje povsem neprimerno in neodgovorno," je dodal.

Premier Robert Golob današnje poteze vlade ni neposredno komentiral, je pa na omrežju Instagram objavil videoposnetek, v katerem je povedal: "Ko EU molči ob ubijanju otrok in razpadu humanosti v Gazi in na Zahodnem bregu izgublja svojo dušo. In to je EU, ki je zrasla na vrednotah 'nikoli več', spoštovanju človekovih pravic in mednarodnega prava."

Potezo vlade je na omrežju X pozdravil tudi evropski poslanec Matjaž Nemec (SD/S&D). "Slovenija je poslala sporočilo Izraelu in mednarodni skupnosti: tisti, ki zavračajo mednarodno pravo in ogrožajo človeštvo, niso dobrodošli," je zapisal.

Ukrep vlade sledi torkovemu srečanju na ravni EU, na katerem zunanji ministri niso dosegli dogovora o ukrepanju proti Izraelu zaradi kršenja človekovih pravic. Golob je že pred tem srečanjem dejal, da bo Slovenija ukrepala skupaj z drugimi podobno mislečimi članicami, če ukrepov proti Izraelu ne bo sprejela unija.

Sankcije proti Ben-Gviru in Smotriču so sicer sredi junija že sprejele Kanada, Avstralija, Nova Zelandija, Združeno kraljestvo in Norveška. Zunanji ministri peterice držav so oba izraelska ministra v skupni izjavi obtožili spodbujanja nasilja nad Palestinci na Zahodnem bregu. Gaze pri tem niso omenjali.