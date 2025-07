»Kapitalizem je huda pošast, ki se je zažrla v vse pore naših življenj«

IZJAVA DNEVA

"V času socializma si vedel, na kateri strani si in proti čemu se boriš, danes je vse bolj zabrisano. Kapitalizem je huda pošast, ki se je zažrla v vse pore naših življenj. Pri njem sodelujemo vsi, pa če se strinjamo ali ne, če se tega zavedamo ali ne, če nam je všeč ali ne. Sistem je vzpostavil tekmovalnost in najuspešnejšim postavil najvišjo ceno, ne glede na to, kar govorijo, pojejo, pišejo ali rišejo. Vse je naprodaj, tudi najbolj strupena kritika kapitalizma. Ni morale, ni predsodkov, ni pravil. Genialnost kapitalizma je, da nas je vse posrkal v ta mrhovinarski proces. Prej je bilo drugače. Ne glede na to, kaj si mislimo o socializmu, so ljudje takrat še verjeli v nekatere ideale. Danes tega ni več. Ljudje smo za uspeh pripravljeni prodati staro mamo, psa, družino, načela, vse."

(Stripar, ilustrator in karikaturist Zoran Smiljanić o tem, da je bilo v času socializma lažje provocirati kot danes, ko kapitalizem dobesedno požre vsako kritiko in jo obrne v svoj prid; v intervjuju za Nedelo)