Papež pozval h končanju "barbarstva" v Gazi, od koder poročajo o novih žrtvah

Le danes je bilo ubitih in ranjenih na desetine Palestincev

Papež Leon XIV.

© Edgar Beltrán

V današnjih izraelskih napadih na severu Gaze je bilo glede na poročila, ki se opirajo na različne palestinske vire, ubitih in ranjenih na desetine Palestincev. Med žrtvami so znova ljudje, ki so čakali na pomoč. Papež Leon XIV. je spričo ponavljajočih se napadov na civilno prebivalstvo pozval k ustavitvi "barbarstva" v Gazi.

Palestinska civilna zaščita je poročala, da je bilo samo zjutraj na severu Gaze ubitih 67 Palestincev, več deset pa ranjenih, medtem ko je palestinska tiskovna agencija Wafa poročala o 58 mrtvih in najmanj 60 ranjenih.

Po podatkih civilne zaščite so izraelske sile začele streljati na množico ljudi, ki so poskušali priti do humanitarne pomoči.

Wafa je slicujoč se na očividce poročala, da so bile žrtve neoborožene. Številna trupla naj bi še vedno ležala na ulicah. Glede na poročila so ljudje čakali na tovornjake s pomočjo v bližini mejnega prehoda z Izraelom.

Svetovni program ZN za hrano je sporočil, da je njegov konvoj 25 tovornjakov s hrano "naletel na ogromne množice lačnih civilistov, ki so bili tarča streljanja", kmalu po tem, ko je prečkal mejo z Izraelom.

Izraelska vojska je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zanikala število smrtnih žrtev in dejala, da so vojaki izstrelili opozorilne strele, "da bi odpravili neposredno grožnjo", ki da jo je predstavljala množica v bližini mesta Gaza.

Arabska televizija Al Jazeera pa je sklicujoč se na ministrstvo za zdravje v Gazi poročala o skupno 84 ubitih v današnjih napadih na območju enklave, med njimi 73 Palestincih, ki so čakali na pomoč. Ranjenih je bilo 200 ljudi.

Agencija Wafa je poročala tudi o napadu severno od Rafe na jugu območja Gaze, kjer sta bila ubita dva človeka, ki naj bi prav tako čakala na pomoč v od vojne razdejani enklavi, kjer se prebivalstvo sooča s katastrofalnimi humanitarnimi razmerami.

Na območju je po palestinskih navedbah mesto za razdeljevanje pomoči ameriško-izraelske Humanitarne fundacije za Gazo (GHF). V bližini njenih centrov so izraelske sile že večkrat streljale na Palestince.

Na dogajanje v Gazi, kjer je bila ta teden tarča napada tudi katoliška cerkev, se je odzval tudi papež Leon XIV., ki je med današnjo molitvijo Angelovega čaščenja pozval "k takojšnji ustavitvi barbarstva te vojne in mirni rešitvi konflikta".

Mednarodno skupnost pa je pozval k spoštovanju humanitarnega prava in spoštovanju obveznosti zaščite civilistov, kot tudi "prepovedi kolektivnega kaznovanja, neselektivne uporabe sile in prisilnega razseljevanja prebivalstva", na spletni strani poroča Vatican news.

Papež, ki je danes maševal v katedrali majhnega mesta Albano južno od Rima, je vnovič obsodil četrtkov napad izraelske vojske na katoliško cerkev v Gazi, v katerem so umrli trije ljudje, deset je bilo ranjenih, med njimi tudi italijanski duhovnik Gabriel Romanelli.