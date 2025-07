»Rusija podpira mir z Ukrajino, vendar pa je to dolgotrajen proces«

Ruski predsednik Vladimir Putin je že večkrat izrazil željo po čim hitrejši, mirni rešitvi ukrajinskega vprašanja, vendar šele po izpolnitvi ključnih ciljev Rusije

Rusija podpira mir z Ukrajino, vendar pa je to dolgotrajen proces, ki zahteva nenehna prizadevanja, je v nedeljo sporočil Kremelj v luči vse večjega pritiska Washingtona za čim prejšnjo mirovno rešitev. Rusija se sicer še ni odzvala na predlog o novem krogu mirovnih pogajanj, ki ga je v soboto podal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Ruski predsednik Vladimir Putin je že večkrat izrazil željo po čim hitrejši, mirni rešitvi ukrajinskega vprašanja, vendar šele po izpolnitvi ključnih ciljev Rusije, je izjavil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

"Najpomembnejše za nas je, da dosežemo svoje cilje. Naši cilji so jasni," je dejal za rusko državno televizijo, ne da bi pojasnil podrobnosti.

Reševanje ukrajinskega konflikta je po besedah Peskova "dolg proces, ki zahteva trud in ni lahek". "In najverjetneje Washington to vse bolj razume," je dodal v pogovoru, ki ga povzema ruska tiskovna agencija Tass.

Ukrajinski predsednik Zelenski je v soboto Moskvi predlagal izvedbo novega kroga mirovnih pogajanj prihodnji teden. Dodal je še, da je treba pospešiti potek pogajanj.

Prejšnja dva kroga neposrednih pogajanj med Kijevom in Moskvo, ki sta v zadnjih mesecih potekala v Istanbulu, nista prinesla preboja pri končanju konflikta.

Predlog o novem krogu pogajanj je Zelenski podal po tistem, ko je ameriški predsednik Donald Trump v začetku tedna izrazil nezadovoljstvo z Moskvo in predsednikom Putinom. Rusiji je dal 50 dni časa za sklenitev mirovnega sporazuma s Kijevom, v nasprotnem primeru ji je zagrozil s povišanjem carin na 100 odstotkov.