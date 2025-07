Izraelska vojska znova streljala na Palestince, ki so iskali humanitarno pomoč

Po navedbah tamkajšnje civilne zaščite je bilo v tovrstnih napadih ubitih 93 ljudi, več deset pa ranjenih

Izraelska vojska je v nedeljo znova streljala na Palestince, ki so iskali humanitarno pomoč v Gazi. Po navedbah tamkajšnje civilne zaščite je bilo v tovrstnih napadih ubitih 93 ljudi, več deset pa ranjenih. Prebivalce Gaze vse bolj ogroža tudi podhranjenost, pri čemer zdravstveno pomoč po navedbah ZN potrebuje več deset tisoč otrok in žensk.

Po navedbah Svetovnega programa za hrano (WFP) je konvoj s 25 tovornjaki, ki je prevažal hrano, "naletel na množico lačnih civilistov, na katere so streljali" v bližini mesta Gaza. Palestinska civilna zaščita pa je sporočila, da je bilo v nedeljo v enklavi ubitih 93 ljudi, ki so iskali pomoč, od tega 80 na severu in 13 na jugu Gaze.

WFP je nasilje nad civilisti, ki iščejo pomoč, označil za popolnoma nesprejemljivo. Izraelska vojska pa je zanikala poročila o število smrtnih žrtev in zatrdila, da so vojaki v bližini mesta Gaza izstrelili opozorilne strele, "da bi odpravili neposredno grožnjo", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prebivalstvo Gaze se sooča z vsakodnevnimi napadi in splošnim pomanjkanjem. Za hrano se morajo zanašati predvsem na sporno ameriško-izraelsko Humanitarno fundacijo za Gazo (GHF). Med čakanjem na pomoč pri centrih GHF za razdeljevanje pomoči so civilisti redno tarča strelov izraelskih vojakov, kot tudi ameriških pogodbenikov.

Po podatkih ZN je bilo od konca maja v bližini omenjenih centrov ali ob poteh drugih humanitarnih konvojev skupno ubitih več kot 800 ljudi. V Gazi se medtem vse bolj širi tudi podhranjenost, pri čemer več deset tisoč otrok in žensk potrebuje nujno zdravstveno pomoč. Samo v zadnjem tednu je civilna zaščita poročala o najmanj treh smrtih dojenčkov zaradi podhranjenosti.

Prebivalci Gaze in predstavniki agencij ZN opozarjajo tudi, da so cene hrane zaradi vsesplošnega pomanjkanja skokovito narasle. WFP je denimo v začetku meseca sporočil, da je cena moke za kruh kar 3000-krat višja kot pred začetkom vojne.

Izraelske oblasti so medtem v nedeljo odvzele dovoljenje za bivanje vodji urada ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA) v Izraelu Jonathanu Whittallu, ki je večkrat obsodil humanitarne razmere v Gazi. V Tel Avivu so Whittalla obtožili, da širi laži o vojni v Gazi.

ciNUZyEKEr4

k1QWKD4Wcs8

aqY74YgUyfA