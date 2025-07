Protestniki v Berlinu preglasili intervju z vodjo nemške AfD

Protest je po lastnih navedbah pripravila aktivistična skupina Center za politično lepoto

Televizijski intervju z vodjo nemške skrajno desničarske stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) Alice Weidel so v nedeljo v Berlinu preglasili glasni protesti. Besede Weidel so bile občasno komaj slišne. Pri AfD sedaj zahtevajo ponovitev intervjuja na javni radioteleviziji ARD.

Poletni intervju na prostem med Weidel in moderatorjem ARD Markusom Preissom v vladni četrti ob reki Spree so spremljali protesti z žvižganjem, trobljenjem in glasno glasbo.

Levičarski demonstranti so na drugi strani reke med njunim pogovorom, ki je bil predvajan v živo prek spleta, vzklikali gesla proti AfD. Sogovornika sta se občasno komaj slišala, Weidel pa se je morala večkrat nagniti naprej, da je razumela vprašanje, poročajo nemški mediji.

Protest je po lastnih navedbah pripravila aktivistična skupina Center za politično lepoto. Glasbo so predvajali prek zvočnikov na avtobusu, parkiranem v bližini mesta intervjuja.

Neprijavljeni protest nedaleč od stavbe bundestaga je na koncu prekinila policija, vendar po poročanju radia WDR šele po končanem intervjuju.

AfD sedaj zahteva ponovitev intervjuja z Weidel, ker da je pogovor motil hrup protestnikov v ozadju. "V tej situaciji bi morala ARD zagotoviti nemoten intervju in se preseliti v studio," je dejal podpredsednik poslanske skupine AfD Markus Frohnmaier.

Do protesta je bil kritičen tudi generalni sekretar vladajočih krščanskih demokratov (CDU) Carsten Linnemann, češ da ta krepi AfD. Menil je, da je za demokracijo bolje, če sliši stališča vodje AfD.

Intervju je del serije poletnih intervjujev, ki jih javni radioteleviziji ARD in ZDF izvajata z vodilnimi nemškimi političnimi osebnostmi.

ePiGdt8OU6c