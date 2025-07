»Ta poskus Bele hiše, da bi kaznovala medij, katerega poročanje ji ni všeč, je zelo zaskrbljujoč«

Bela hiša omejila dostop Wall Street Journala do predsednika Trumpa

Bela hiša je v ponedeljek umaknila časnik Wall Street Journal iz kroga novinarjev, ki bodo pokrivali potovanje predsednika ZDA Donalda Trumpa na Škotsko, poročajo ameriški mediji. Trump je jezen zaradi članka o njegovi čestitki Jeffreyju Epsteinu za 50. rojstni dan, zaradi česar je tudi vložil tožbo.

"Kot je potrdilo prizivno sodišče, Wall Street Journalu ali kateremu koli drugemu mediju ni zagotovljen poseben dostop za poročanje o predsedniku Trumpu v Ovalni pisarni, na krovu letala Air Force One in v njegovih zasebnih delovnih prostorih. Zaradi lažnega in obrekljivega ravnanja Wall Street Journala ne bo na krovu letala," je povedala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt.

Novinar Wall Street Journala naj bi se predsedniku in manjši skupini drugih novinarjev pridružil na krovu Air Force One kot del potujočega novinarskega kroga za pokrivanje potovanja na Škotsko konec tega meseca, poroča portal Politico.

Trump je zaradi članka o njegovi čestitki pokojnemu obsojenemu spolnemu prestopniku Epsteinu leta 2000 vložil tožbo, v kateri zahteva milijarde dolarjev odškodnine. Časnik vztraja pri članku in se namerava boriti proti tožbi. Trumpova tožba zajema tudi dolgoletnega zaveznika in medijskega mogotca Ruperta Murdocha, ki je lastnik časnika.

Trump bo od petka do prihodnjega torka obiskal domovino svojih prednikov na Škotskem. Obiskal bo Aberdeen in Turnberry, kjer ima v lasti igrišči za golf.

Združenje dopisnikov Bele hiše je Trumpovo vlado pozvalo, naj spremeni svojo odločitev. "Ta poskus Bele hiše, da bi kaznovala medij, katerega poročanje ji ni všeč, je zelo zaskrbljujoč in je v nasprotju s prvim amandmajem k ustavi," je sporočila predsednica Združenja Weijia Jiang.