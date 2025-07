»Naš jedrski program ni nekaj, kar bi lahko uničili z bombardiranjem«

Iran ne namerava opustiti jedrskega programa

Iran ne bo opustil svojega jedrskega programa, vključno z bogatenjem urana, kljub pritisku Zahoda in ogromni škodi, ki so jo iranskim jedrskim objektom junija z bombardiranjem povzročile ZDA. V luči bližajočih se pogajanj z evropskimi državami so v Teheranu v ponedeljek znova poudarili svojo pravico do miroljubnega jedrskega programa.

Za zdaj je bogatenje urana zaradi škode na objektih zaustavljeno, vendar se bo nadaljevalo, je za oddajo Special Report na ameriški televiziji Fox News v ponedeljek povedal iranski zunanji minister Abas Aragči. "Ne moremo opustiti bogatenja urana, saj je to dosežek naših lastnih znanstvenikov," je dodal Aragči, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Poudaril je, da bi moral vsakršen prihodnji dogovor o iranskem jedrskem programu upoštevati pravico do samoodločanja in do nadaljnjega bogatenja urana.

V luči ugibanj, ali je Irancem junija ob ameriškem silovitem bombardiranju jedrskih objektov uspelo rešiti nekaj obogatenega urana, je Aragči dejal, da natančnih informacij o tem nima. Iranska jedrska agencija po njegovih besedah še ugotavlja, kaj točno se je zgodilo.

"Tehnologija je na voljo, naš jedrski program ni nekaj, kar bi bilo uvoženo od zunaj in kar bi lahko uničili z bombardiranjem."



Abas Aragči,

iranski zunanji minister

"Tehnologija je na voljo, naš jedrski program ni nekaj, kar bi bilo uvoženo od zunaj in kar bi lahko uničili z bombardiranjem," je še dejal iranski minister. Ob tem je sicer priznal, da so bili nekateri jedrski objekti v ameriških napadih uničeni.

Iran je medtem v ponedeljek potrdil pogajanja o jedrskem programu s trojico evropskih držav, Nemčijo, Francijo in Veliko Britanijo, ki bodo potekala v petek v Istanbulu, pred tem pa bo Teheran danes gostil srečanje s predstavniki Rusije in Kitajske.

Glede pogajanj z ZDA - tudi glede deeskalacije razmer v regiji, kjer Izrael še naprej izvaja napade na več držav in pobija Palestince v Gazi - pa je Aragči dejal, da je Iran pripravljen na pogovore, vendar "trenutno ne na neposredne".

Dodal je, da je Iran pripravljen na kakršen koli način dokazati, da je njegov jedrski program miroljuben, vendar pa bo še naprej vlagal tudi v samoobrambo, vključno z razvojem in izdelavo raket. "Še vedno imamo kar nekaj raket za obrambo," je povedal iranski minister.

2lAvi-oiiYM