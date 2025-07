Anketa / Državljani Slovenije menijo, da je največ ponaredkov pri oljčnem olju

Sledijo meso in mesni izdelki

Verjetnost ponarejenih živil je po mnenju Slovencev največja pri oljčnem olju, najmanj pa jih skrbi pristnost vina, je pokazala anketa Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS). Ponarejeno živilo je že kupila tretjina vprašanih, ob odkritju ponaredka pa je največ vprašanih izdelek vrglo v smeti.

Poleg oljčnega olja je verjetnost ponarejenih živil po mnenju anketirancev največja pri mesu in mesnih izdelkih. Bolj prepričani so v pristnost medu, rib in ribjih izdelkov, najmanj pa jih skrbi pristnost vina, mleka in mlečnih izdelkov, so rezultate spletne ankete v današnjem sporočilu za javnost povzeli v ZPS.

Po odkritju ponaredka je 30,9 odstotka vprašanih izdelek vrglo v smeti. Nekaj več kot četrtina, 27,1 odstotka, jih je izdelek vrnilo v trgovino, 17,7 odstotka zahtevalo vračilo kupnine, 13,8 odstotka pa se jih je obrnilo na pristojne organe. Da so poiskali dodatne informacije, je odgovorilo 11 odstotkov vprašanih, deset odstotkov jih je izdelek vseeno zaužilo, 9,9 odstotka pa jih je stopilo v stik s prodajalcem.

Največja verjetnost za nakup ponaredkov je po mnenju vprašanih na tržnici (29,6 odstotka). Sledijo spletne trgovine (27,8 odstotka), lokalne trgovine (27,5 odstotka) in supermarketi (25 odstotkov).

Dejavnik, ki potrošnike najbolj prepriča v nakup, ostaja cena - navedlo jo je 56,5 odstotka vprašanih. Sledijo okus (9,5 odstotka), hranilna vrednost (8,7 odstotka), varnost hrane (7,3 odstotka), svežina (6,2 odstotka), poreklo (5,6 odstotka), prepričanja (5,3 odstotka), vpliv na okolje oziroma podnebje (1,1 odstotka) in sledljivost (0,9 odstotka).

Anketo so v ZPS izvedli avgusta lani na vzorcu 550 Slovencev. Je del projekta Watson, pri katerem sodelujejo. Cilji tega projekta, ki ga financira EU, so prepoznavanje in preprečevanje prehranskih goljufij ter razvoj rešitev za učinkovitejše spopadanje z njimi.