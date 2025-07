»Izrael je uresničil nekatere zaveze, vendar je jasno, da je treba še veliko postoriti«

Visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je poudarila, da možnosti ukrepov proti Izraelu ostajajo na mizi, če ta ne bo izpolnil svojih obljub

Visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je danes obsodila pobijanje civilistov, ki iščejo humanitarno pomoč v Gazi. Ponovila je, da možnosti ukrepov proti Izraelu ostajajo na mizi, če ta ne bo izpolnil svojih obljub. Pri tem je spomnila na dogovor o povečanju dobav humanitarne pomoči v enklavo.

"Ubijanje civilistov, ki iščejo pomoč v Gazi, je neopravičljivo. Ponovno sem govorila z izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarom, da bi spomnila na naš dogovor o pretoku pomoči, in jasno povedala, da mora IDF prenehati pobijati ljudi na distribucijskih točkah. Vse možnosti ostajajo na mizi, če Izrael ne bo izpolnil svojih obljub," je na omrežju X zapisala Kallas.

Prebivalstvo Gaze se sooča z vsakodnevnimi napadi in splošnim pomanjkanjem. Za hrano se morajo zanašati predvsem na sporno ameriško-izraelsko Humanitarno fundacijo za Gazo (GHF). Med čakanjem na pomoč pri centrih GHF za razdeljevanje pomoči so civilisti redno tarča strelov izraelskih vojakov, kot tudi ameriških pogodbenikov.

Po današnjih podatkih ZN je bilo od konca maja v bližini omenjenih centrov ali ob poteh drugih humanitarnih konvojev skupno ubitih najmanj 1054 ljudi.

Kallas je že po zasedanju zunanjih ministrov EU prejšnji teden, na katerem niso dosegli dogovora o ukrepanju proti Izraelu zaradi kršenja človekovih pravic, dejala, da možnosti ukrepov ostajajo na mizi. Med temi so popolna prekinitev sporazuma, prekinitev političnega dialoga in prekinitev trgovinskega dela sporazuma.

Takrat je dejala, da je na terenu opaziti prve rezultate izpolnjevanja dogovora med EU in Izraelom, kot sta odprtje nekaterih mejnih prehodov in vstopanje več tovornjakov s humanitarno pomočjo v Gazo, vendar pa to ne zadostuje.

"Izrael je uresničil nekatere zaveze, kot smo nakazali že prejšnji teden, vendar je jasno, da je treba še veliko postoriti," je danes v izjavi za medije povedal tiskovni predstavnik EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Anouar El Anouni.

Poudaril je, da Kallas "še naprej pritiska" na Izrael, in da bo Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) državam članicam "redno poročala o napredku oz. pomanjkanju le-tega", glede morebitnih ukrepov pa bo več jasno po zasedanju zunanjih ministrov članic EU, ki bo potekalo konec avgusta.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU je ob tem danes znova pozvala Izrael k takojšnji uresničitvi dogovora o povečanju dobav humanitarne pomoči v Gazo in dodala, da so humanitarne razmere v palestinski enklavi še vedno nevzdržne.