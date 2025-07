»Levosredinske volilce vedno znova razočarajo z neizpolnjenimi obljubami«

IZJAVA DNEVA

"Večina Slovencev verjame v egalitarnost in močno socialno državo, zaradi česar ob razočaranju nad zadnjo novo izbiro začnejo iskati nove možnosti. In kaj se zgodi potem? Začnejo se seveda ozirati za novimi strankami, ki zagovarjajo njihove vrednote glede splava, odnosa do spolnih manjšin in tako dalje. Ki pa hkrati levosredinske volilce vedno znova razočarajo z neizpolnjenimi obljubami na ekonomsko-družbenem področju. To je, ko govorimo o urejanju dolgotrajne oskrbe, stanovanjske problematike, prekarnega dela in razmer v zdravstvu. Na tem mestu se zato vse bolj vidi razkorak med premožnejšimi, ki lahko te stvari rešujejo na trgu, in tistimi, ki tega ne morejo. Zaradi rušenja javnih sistemov se mnogi zato počutijo izključene in svoje upe polagajo v nove stranke, ki praviloma na politični parket pridrvijo z všečnimi gesli in brez jasnih političnih programov."

(Dr. Marko Hočevar, politolog, o tem, da nove stranke vedno znova razočarajo pri tem, ker ne uredijo razmer v javnih sistemih; via Dnevnik)