Umrl je Ozzy Osbourne

1948 - 2025

Ozzy Osbourne, nekdanji frontman britanske skupine Black Sabbath, je umrl v 77. letu starosti, je sporočila njegova družina. Preminil je nekaj tednov po velikem koncertu v Birminghamu, na katerem so se ponovni zbrali prvotni člani te kultne heavy metal skupine.

Družina je v objavi prosila za spoštovanje zasebnosti pokojnikovih bližnjih, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Osbourne je v začetku meseca na odru arene Villa Park v Birminghamu ponovno združil s člani Black Sabbath. Tam so nastopili tudi drugi znani bendi, kot je Metallica, ter člani še ene znamenite skupine Guns N' Roses. Mediji so koncertu nadeli opis, da gre za največji heavy metal šov vseh časov.

Princu teme so leta 2019 diagnosticirali Parkinsonovo bolezen.

Skupina Black Sabbath je pustila neizbrisen pečat v glasbi z ustvarjanjem zvoka, ki je postal znan kot heavy metal. Poleg tega je Osbourne praktično izumil podobo divje rock zvezde. Številni njegovi ekscesi na odru in izven njega so postali legendarni.

Za najbolj zloglasnega velja, ko je med koncertom na odru v Iowi leta 1982 ugriznil v glavo živega netopirja. Kasneje je zatrjeval, da je, preden ga je ugriznil, mislil, da netopir ni pravi. Na turneji skupine je sicer takrat v občinstvo metal surovo meso, s čimer je oboževalce vzpodbudil, da so v zameno na oder začeli metati različne stvari.

Black Sabbath so po vsem svetu prodali več kot 75 milijonov albumov in so splošno priznani kot eni od pionirjev heavy metal glasbe.

