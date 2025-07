»Pravosodno ministrstvo ne bo prenašalo nenačelnih sodnikov«

Odbor zveznih sodnikov v torek ni hotel podaljšati mandata nekdanji osebni odvetnici predsednika ZDA Donalda Trumpa Alini Habbi na položaju zvezne tožilke New Jerseyja in je na položaj imenoval njeno namestnico Desiree Leigh Grace. Slednjo je ameriško pravosodno ministrstvo nemudoma odpustilo, poročajo ameriški mediji.

Trump je Habbo imenoval na položaj vršilke dolžnosti zvezne tožilke New Jerseyja, vendar pa je to imenovanje veljavno le 120 dni in poteče v petek. Ponavadi vmes zvezni senat potrdi predsednikovo imenovanje, vendar pa se to ni zgodilo zaradi demokratske blokade, poroča televizija Fox.

Zakon določa, da v primeru pomanjkanja senatne potrditve o položaju zveznega tožilca države odloča poseben odbor zveznih sodnikov v določeni zvezni državi. Ta se je odločil, da zavrne Trumpovo izbiro in je na položaj zvezne tožilce imenoval tožilko Grace.

"Pravosodno ministrstvo ne bo prenašalo nenačelnih sodnikov, še posebej, ko ogrožajo predsednikova ustavna pooblastila. Tožilka Habba je opravljala odlično delo pri obnovi varnosti v New Jerseyju. Politično opredeljeni sodniki ji niso dovolili nadaljevanja mandata in jo zamenjali z njeno pomočnico, ki smo jo odstranili s položaja," je na omrežju X objavila pravosodna ministrica ZDA Pam Bondi.

Trenutno ni jasno, kdo bo po petku zvezni tožilec New Jerseyja, saj senatne potrditve Habbe še ne bo. Habba je branila Trumpa v tožbah preden je osvojil drug predsedniški mandat, nato pa je zasedla položaj zvezne tožilke.

Demokrate je razburila s kazenskim pregonom župana Newarka Rasa Barake zaradi prerivanja pred zaporom zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice), od katerega je potem odstopila. Barake je vložil tožbo zaradi zlonamernega pregona.

Habba pa ni odstopila od kazenske ovadbe demokratske zvezne kongresnice LaMonice McIver iz istega razloga. Trump si jo želi na položaju še naprej, čeprav nima tožilskih izkušenj in je celo sama priznala, da je na položaju zato, da pomaga spremeniti New Jersey iz večinsko demokratske v večinsko republikansko zvezno državo.

