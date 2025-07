»Palestinski otroci umirajo, ker Izrael blokira pomoč Gazi«

Več tisoč Izraelcev je v torek zvečer v središču Tel Aviva zahtevalo končanje vojne v Gazi

Več tisoč Izraelcev je v torek zvečer v središču Tel Aviva zahtevalo končanje vojne v Gazi in opozarjalo na naraščajoče stradanje prebivalcev palestinske enklave. Po poročanju izraelskega časnika The Times of Israel so se protestniki sprehodili do sedeža izraelske vojske, v rokah pa nosili vreče moke in fotografije otrok, ki naj bi umrli od lakote.

"Nosimo fotografije palestinskih otrok v Gazi, ki so umrli od lakote, ki so enostavno umrli od lakote," je med protestnim pohodom dejal organizator protesta Alon Lee-Green. "Umrli so, ker Izrael blokira pomoč Gazi, mi pa zahtevamo, da se ustavi stradanje," je poudaril.

"Pravijo nam, da ni lakote, to so laži. To so fotografije otrok, ki stradajo," pa je dejal eden od protestnikov v videoposnetku na družbenem omrežju X, v katerem je videti tudi fotografije podhranjenih otrok, ki jih nosijo protestniki.

Po večmesečni izraelski blokadi dostopa humanitarne pomoči v Gazo se zadnje dni krepijo opozorila mednarodne skupnosti zaradi širjenja množične lakote in vse bolj nevzdržnih humanitarnih razmer v enklavi, kjer je med izraelsko ofenzivo ujetih več kot dva milijona Palestincev. Izrael poročila o razširjeni lakoti zavrača ob trditvah, da omogoča dostavo pomoči, tudi hrane, v enklavo.

Prebivalci Gaze se sicer za hrano morajo zanašati predvsem na sporno ameriško-izraelsko Humanitarno fundacijo za Gazo (GHF). Pred njenimi centri so med čakanjem na pomoč redno tarča strelov izraelskih vojakov, pa tudi ameriških pogodbenikov. Po podatkih ZN je bilo od konca maja v bližini teh centrov ali ob poteh drugih humanitarnih konvojev skupno ubitih že več kot tisoč ljudi.

6ygbN9t4vBg

XeXQ4HSCeRY