»Ogrožena je ustavno zagotovljena vladavina ljudstva«

IZJAVA DNEVA

"Možnost enakopravnega sodelovanja državljank in državljanov pri izboru političnih predstavnikov na svobodnih volitvah predstavlja zelo pomemben civilizacijski dosežek in je eden od temeljev sodobne liberalne demokracije. Vendar se volilna parlamentarna demokracija sooča z vse večjim nezaupanjem ljudi, zlasti glede vloge in načinov delovanja političnih strank (strankokracija)."

"Priče smo skrajno nevarnemu globalnemu političnemu trendu, ki temelji na politiki moči in skrb vzbujajoči militarizaciji, nespoštovanju mednarodnega prava (vključno z nespoštovanjem ozemeljske celovitosti držav in omogočanjem genocida), okoljsko-podnebni destrukciji planeta in vse večji ekonomski in geografski neenakosti. Obstoječi koncept volilne predstavniške demokracije in njeni rezultati kažejo, da je ogrožena ustavno zagotovljena vladavina ljudstva."

"Po mojem mnenju je za politično demokracijo 21. stoletja neobhodna prenova obstoječega sistema demokracije in uveljavljanje, uvajanje novih demokratičnih gradnikov. Ustavno zagotovljeno vladavino ljudstva naj bi torej omogočili hkratna temeljita prenova sistema volilne predstavniške demokracije in novi mehanizmi posredne ter neposredne demokracije. V prenovljenem konceptu posodobljene volilne predstavniške demokracije so ključni volilna pravica že s šestnajstimi leti, obvezna udeležba na volitvah, prednostni glas, večja vloga zlasti zakonodajnih referendumov, uvedba avtonomnih pokrajin itn."

(Dr. Dušan Plut, geograf, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani in nekdanji poltik, o tem, da je za politično demokracijo 21. stoletja neobhodna prenova obstoječega sistema demokracije; via Delova Sobotna priloga)