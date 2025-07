»Te razmere so posledica blokade, ki jo je uvedel Izrael«

Izrael krivdo za lakoto v Gazi pripisal Hamasu

Medtem ko mednarodna skupnost na čelu z ZN opozarja na množično lakoto na območju Gaze zaradi večmesečne izraelske blokade dostave pomoči v palestinsko enklavo, je Izrael danes zavrnil odgovornost za kronično pomanjkanje hrane. Krivdo je pripisal palestinskemu gibanju Hamas. WHO pa opozarja, da strada že večina prebivalcev Gaze.

"V Gazi danes ni lakote, ki bi jo povzročil Izrael," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal tiskovni predstavnik izraelske vlade David Mencer, potem ko je več kot sto nevladnih organizacij opozorilo na razširjeno lakoto v Gazi in pozvalo Izrael k sprostitvi humanitarne pomoči.

"To pomanjkanje povzroča Hamas," je dodal Mencer in palestinsko gibanje obtožil, da preprečuje razdeljevanje hrane in pomoč krade za lastne potrebe.

Izraelski predsednik Jicak Hercog, ki je danes prvič obiskal Gazo od začetka izraelske ofenzive oktobra 2023, je v nagovoru izraelskim vojakom prav tako zavrnil obtožbe glede odgovornosti za katastrofalne razmere v palestinski enklavi.

"Ravnamo v skladu z mednarodnim pravom. Nudimo humanitarno pomoč v skladu z mednarodnim pravom," je povedal Hercog, kot so sporočili iz njegovega urada. Izraelski predsednik je za pomanjkanje osnovnih dobrin in lakoto v Gazi prav tako okrivil Hamas.

Izraelska vojska je pred tem danes objavila videoposnetek s pomočjo, ki naj bi ustrezala tovoru 950 tovornjakov in čakala na mednarodne organizacije, da jo prevzamejo in razdelijo med sestradane ljudi, poroča britanski BBC.

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je medtem danes v Ženevi opozoril, da strada že velik del prebivalcev Gaze, saj so dobave hrane daleč pod ravnjo, ki je potrebna za njihovo preživetje. "Ne vem, kako bi to imenovali drugače kot množično stradanje - in to je posledica človeških dejanj," je po poročanju AFP dejal novinarjem.

Francija je za podhranjenost in nevarnost lakote v Gazi danes okrivila izraelsko blokado enklave. Stopnjevanje vojaških operacij v Gazi ta teden "pospešuje poslabšanje humanitarnih razmer, ki jih zaznamujeta podhranjenost in nevarnost lakote". "Te razmere so posledica blokade, ki jo je uvedel Izrael," je dejal tiskovni predstavnik francoskega zunanjega ministrstva.

Ministrstvo za zdravje v Gazi je pred tem danes sporočilo, da je v zadnjih 24 urah v enklavi zaradi lakote umrlo deset ljudi, skupno pa že 111. Cene hrane medtem strmo naraščajo.

Izrael je sicer blokado dostave humanitarne pomoči v Gazo, kjer je med izraelsko ofenzivo ujetih več kot dva milijona Palestincev, že marca utemeljil z okoriščanjem Hamasa.

Od maja razdeljevanje pomoči v enklavi vodi sporna ameriško-izraelska Humanitarna fundacija za Gazo (GHF), ki je za to po poročanju britanskega BBC vzpostavila štiri centre, kar je le delček od okoli 400 točk za razdeljevanje pomoči v okviru sistema pod nadzorom ZN.

Pred centri GHF so ob tem ljudje med čakanjem na pomoč redno tarča strelov izraelskih vojakov, pa tudi ameriških pogodbenikov. Po podatkih ZN je bilo od konca maja v bližini teh centrov ali ob poteh drugih humanitarnih konvojev skupno ubitih že več kot tisoč ljudi.