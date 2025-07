Trumpa so že maja obvestili, da je v Epsteinovih dosjejih

Jeffrey Epstein je bil najprej obtožen spolne zlorabe mladoletnic leta 2006 na Floridi, nato pa še leta 2019 v New Yorku

Wall Street Journal je v sredo poročal, da je pravosodno ministrstvo ZDA predsednika Donalda Trumpa maja letos obvestilo, da je omenjen v dosjejih pokojnega finančnika in spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina. Trumpov tiskovni predstavnik Steven Cheung je navedbe označil za "še eno lažno zgodb"o časnika, ki ga Trump že toži zaradi prejšnje zgodbe.

Trump je svojim podpornikom med kampanjo obljubljal, da bo objavil vse dosjeje o Epsteinu, ki je leta 2019 v priporu storil samomor.

Pravosodna ministrica Pam Bondi je še februarja trdila, da ima na mizi dosjeje in seznam Epsteinovih strank oz. soudeležencev pri spolnem izkoriščanju mladoletnic, Trumpova vlada pa je ta mesec zatrdila, da seznama ni. To je razburilo Trumpovo gibanje Maga in sprožilo spore znotraj vlade.

Sredi meseca je novinarka televizije ABC Trumpa vprašala, ali mu je Bondi kaj povedala o njegovem imenu v Epsteinovih dosjejih in Trump je to zanikal.

Navedba v dosjejih sicer še ne pomeni, da je Trump česa kriv, vendar pa njegovo zanikanje in pomanjkanje resnega odziva Bele hiše na poročanje Wall Street Journala še naprej pogreva doslej najodmevnejši škandal, ki je doletel Trumpa.

Trump ga skuša pomiriti s preusmerjanjem pozornosti na svoje politične nasprotnike. Bondi je tudi naročil, naj od sodišča dobi dovoljenje za objavo "ustreznih" dokumentov o zaslišanjih pred veliko poroto pred potrditvijo obtožnice proti Epsteinu.

Zvezna sodnica na Floridi Robin Rosenberg je prošnjo za objavo v sredo zavrnila, ker vlada ni utemeljila, zakaj bi bilo treba prekršiti pravilo, da so zaslišanja velike porote tajna. Trumpove težave s svojo volilno bazo niso utemeljen razlog, poroča televizija ABC.

Bondi je podobno prošnjo naslovila tudi na dva zvezna sodnika v New Yorku, kjer sta bili sklicani veliki poroti za Epsteina in njegovo sodelavko Ghislaine Maxwell. Odločitev se pričakuje v naslednjih tednih.

Demokrati skušajo škandal, ki jim je nepričakovano padel v naročje kot politično darilo, izkoristiti in v kongresu nenehno zahtevajo zaslišanja in objavo vseh dokumentov, kar želi tudi Trumpova baza.

Predsednik predstavniškega doma kongresa Mike Johnson je sklenil, da o predlogu zakona za objavo dosjejev ne bodo glasovali, potrdili pa so nezavezujočo resolucijo s takšno željo.

Odbor za vladni nadzor je sicer v sredo potrdil poziv za zaslišanje Maxwell in sicer 11. avgusta v zveznem zaporu na Floridi, kjer zaradi sodelovanja pri izkoriščanju deklet prestaja 20-letno zaporno kazen.

Trump tega ni želel, demokratski kritiki pa ugibajo, da bo Maxwell v upanju na pomilostitev ali znižanje kazni povedala, kar bo predsedniku ustrezalo.

Republikanci v pododboru odbora za vladni nadzor so prav tako v sredo napovedali, da bodo pozive na zaslišanje o Epsteinovih dosjejih izdali tudi za nekdanjega predsednika Billa Clintona in njegovo soprogo Hillary Clinton, ki sta se tako kot Trump pred desetletji družila z Epsteinom.

Povrhu so napovedali še pozive nekdanjemu direktorju FBI Jamesu Comeyju, nekdanjim pravosodnim ministrom Albertu Gonzalesu, Billu Barru, Jeffu Sessionsu, Loretti Lynch, Ericu Holderju in Merricku Garlandu ter nekdanjemu posebnemu tožilcu Robertu Muellerju.

Demokrati trdijo, da republikanci s tem spet odvračajo pozornost od resničnega problema, ki je ta, da je Trump obljubil objavo dosjejev, a tega zdaj noče storiti, navaja televizija MSNBC.