»Zmaga v tej tekmi bo preizkus naših zmogljivosti, kakršnega še ni bilo od začetka vesoljske dobe«

Ameriški predsednik Donald Trump je prepričan, da umetna inteligenca ni umetna, temveč genialna

Zapornik Trump na podobi, ki jo je ustvarila umetna inteligenca

© Hillel Steinberg / Flickr

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo na posebnem dogodku v Washingtonu predstavil svojo strategijo razvoja umetne inteligence v ZDA, s katero naj bi ZDA postale vodilna država sveta na tem področju. Strategija predvideva povečanje zveznih vlaganj in odpravo omejitev oziroma regulacije, poročajo ameriški mediji.

Trumpov načrt ima 25 strani in govori o pospešitvi vlaganj v inovacije, izgradnjo infrastrukture - predvsem energetske - in mednarodnem vodstvu ZDA. Razvoj umetne inteligence zahteva veliko električne energije, Trumpova strategija pa vse okoljevarstvene skrbi odriva na stran.

Ameriški predsednik je na dogodku podpisal tri izvršne ukaze, za katere je dejal, da bodo ZDA prinesli zmago v tekmi za umetno inteligenco.

Prvi predvideva poenostavitev izdajanje dovoljenj za projekte infrastrukture umetne inteligence, drugi spodbuja prodajo ameriških izdelkov umetne inteligence v tujini, tretji pa zvezni vladi prepoveduje nakupe tehnologije umetne inteligence, ki naj bi bila politično ali ideološko pristranska.

Trump kaže veliko navdušenje nad umetno inteligenco, a je na dogodku dejal, da mu njeno ime ni všeč in je predlagal, da se spremeni, poroča televizija ABC. "Ne maram imena. Ni mi všeč, ker ne maram ničesar umetnega. Resno mislim, če lahko to še danes spremenimo. Umetna inteligenca ni umetna, ampak je genialna," je izpostavil.

"Amerika je država, ki je začela tekmo umetne inteligence in kot predsednik sem danes tukaj, da naznanim, da bo tekmo dobila. Zmaga v tej tekmi bo preizkus naših zmogljivosti, kakršnega še ni bilo od začetka vesoljske dobe," je dejal.

Trumpov načrt obljublja odpravo birokratskih ovir in predpisov, ki bi lahko ovirali razvoj umetne inteligence v zasebnem sektorju. Predvideva tudi kaznovanje ameriških zveznih držav, ki bodo regulirale umetno inteligenco.

"Amerika je država, ki je začela tekmo umetne inteligence in kot predsednik sem danes tukaj, da naznanim, da bo tekmo dobila. Zmaga v tej tekmi bo preizkus naših zmogljivosti, kakršnega še ni bilo od začetka vesoljske dobe."



Donald Trump,

predsednik ZDA

Poleg tega Trumpov načrt zavrača vse, kar razume kot "levo ideološko navlako" - od spodbujanja raznolikosti, vključevanja in enakosti, pa tudi spoštljivosti in dostojnosti. Trump zahteva, da se razvoja umetne inteligence ne omejuje z avtorskimi pravicami.

Poziva tudi k pospešeni gradnji novih termoelektrarn in jedrskih elektrarn, ki bodo proizvajale elektriko, potrebno za pogon umetne inteligence, pri čemer namerava poenostaviti postopke izdaje dovoljenj brez vseh pomislekov glede vpliva na okolje.

Trumpov načrt posebej omenja tudi Kitajsko in poziva k omejevanju njenega vpliva v mednarodnih organih in k omejitvi izvoza napredne tehnologije v to azijsko velesilo.

Kritiki načrta pravijo, da gre za darilo tehnološkim velikanom na račun okolja. Ameriška zveza za državljanske svoboščine je opozorila, da bo Trumpov načrt oviral pobude za uveljavljanje državljanskih pravic in zaščito skupnosti pred pristranskimi sistemi umetne inteligence na področjih, kot so zaposlovanje, izobraževanje, zdravstveno varstvo in policijsko delo.

BrTT7dX0mcQ