»Zdaj mi je jasno, zakaj ima Urška tako lepe, kompaktne noge«

IZJAVA TEDNA

»Bolj so me bolele notranje stegenske mišice, in to šele čez dva dni. Ampak potem kar dolgo bolijo. Zdaj mi je jasno, zakaj ima Urška tako lepe, kompaktne noge.«



— Bor Zuljan, glasbenik, za revijo Jana o svojem prvem doživetju jahanja in nogah partnerke in predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič