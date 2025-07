»Revščina je osnovna politika države, v kateri živimo«

IZJAVA DNEVA

"Revščina je osnovni instrument ohranjanja oblasti, ki enako 'uspešno' deluje navzdol, na prebivalce države in na status države v EU. Revščina je programirana, načrtovana, dosledno izvajana, sistematično podkrepljena s šepavo ideologijo, podprta z represivnim aparatom, ki ga – logično – tudi ohranjajo v stanju revščine. Revščina je osnovna politika države, v kateri živimo. Če se bolje znajdemo v revščini, taki oblasti pomagamo: do mile volje si lahko izmišlja nove omejitve, reveži se bodo izgubljali, fizično odmirali in se prilagajali, da bi državi namenili še malo vetra v hrbet."

(Antropologinja Svetlana Slapšak o revščini; v kolumni za Večerovo prilogo V soboto)