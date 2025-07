Netanjahu / »Prenehajte kriviti Izrael za humanitarne razmere v Gazi«

Izraelski premier trdi, da naj bi izraelska vojska odprla poti za dobavo pomoči

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je Združene narode (ZN) pozval, naj prenehajo kriviti njegovo vlado za humanitarne razmere v Gazi, potem ko naj bi izraelska vojska odprla poti za dobavo pomoči. Pri Združenih narodih so pred tem pozdravili uvedbo t. i. humanitarnih premorov, rekoč da jih bodo izkoristili za to, da dosežejo čim več lačnih.

"Obstajajo varne poti. Vedno so obstajale, a danes je to uradno. Izgovorov ne bo več," je Netanjahu dejal v videoposnetku med obiskom letalskega oporišča. Dodal je, da bo izraelska vojska medtem nadaljevala s svojimi aktivnostmi, dokler ne bo dosegla vseh zastavljenih ciljev.

Po današnji izraelski napovedi "taktičnega premora" v vojaških operacijah in vzpostavitve varnih poti za humanitarne konvoje so Združeni arabski emirati in Jordanija začeli z dostavo pomoči v Gazo iz zraka. Po navedbah jordanske vojske so tri letala - dve jordanski in eno letalo ZAE - v enklavo skupno odvrgli 25 ton pomoči.

Jordanija je obenem na območje poslala 60 tovornjakov z nujno pomočjo, Egipt pa okoli sto. Ljudje so pomoč razgrabili. Na posnetkih je videti množice, ki plezajo na tovornjake in prenašajo velike vreče na ramenih, poroča britanski BBC. Ponekod je ob prvi dostavi po navedbah francoske tiskovne agencije AFP prišlo tudi do kaotičnih razmer.

Uvedbo humanitarnih premorov so pred tem pozdravili pri ZN. "V stiku smo z našimi ekipami na terenu, ki bodo storile vse, kar je v naši moči, da v tem časovnem okviru dosežemo čim več lačnih," je na omrežju X zapisal generalni podsekretar ZN za humanitarne zadeve Tom Fletcher.

Svetovni program za hrano (WFP) je sporočil, da ima v regiji ali na poti vanjo dovolj hrane, da bi 2,1 milijona ljudi v Gazi prehranili za skoraj tri mesece. Upa, da bodo vojaški premor in varne poti omogočili varno dostavo pomoči. "Pomoč v hrani je edini način za prehranjevanje večine ljudi v Gazi," je opozorila organizacija.

Po njihovih podatkih kar tretjina prebivalstva na območju Gaze že več dni ni jedla, okoli 470.000 ljudi pa trpi za lakoto, ki ima lahko za posledico smrt. Po navedbah WFP je potrebnih mesečno več kot 62.000 ton pomoči v hrani, da bi zadostili potrebam v enklavi.

Organizacija je ob tem spomnila, da je Izrael napovedal tudi, da bo omogočil tovornjakom lažji vstop v Gazo s hitrejšim izdajanjem dovoljenj ter "zagotovil, da v bližini konvojev ne bo oboroženih sil ali streljanja".

Do te poteze Izraela prihaja spričo naraščajočega mednarodnega pritiska nanj zaradi vse hujše humanitarne krize v Gazi.

Pozivom se je danes pridružil nemški kancler Friedrich Merz, ki je opravil nov telefonski pogovor z Netanjahujem in ga pozval k izboljšanju humanitarnega položaja na območju Gaze. "Ukrepom, ki jih je napovedala izraelska vlada, morajo zdaj hitro slediti obsežni nadaljnji koraki," je povedal vladni tiskovni predstavnik Stefan Kornelius.

Ob tem je ponovil, da priznanje države Palestine trenutno ni na dnevnem redu Nemčije. Nemška vlada to še naprej vidi kot enega od zadnjih korakov k dosegi rešitve dveh držav, še poroča AFP.