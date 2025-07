Slovenija pozdravlja odločitev Izraela o odprtju koridorjev za dostavo humanitarne pomoč

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je ob tem poudarila, da mora temu slediti čimprejšnje trajno premirje, izpustitev talcev in uresničitev rešitve dveh držav

Slovenija pozdravlja odločitev Izraela o odprtju dodatnih koridorjev za dostavo humanitarne pomoči v Gazi, je danes sporočilo zunanje ministrstvo. Ministrica Tanja Fajon je ob tem poudarila, da mora temu slediti čimprejšnje trajno premirje, izpustitev talcev in uresničitev rešitve dveh držav.

"Slovenija pozdravlja odločitev Izraela o odprtju dodatnih koridorjev za dostavo humanitarne pomoči v Gazi, ki pa mora biti dostavljena varno, usklajeno in v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom," je ministrstvo zapisalo na omrežju X.

Dodalo je, da Slovenija podpira zlasti okrepitev dostave pomoči po kopenskih poteh, ki da jo morajo voditi in usmerjati "zanesljivi, nepristranski akterji, kot so agencije Združenih narodov".

"Nadaljevanju nujne humanitarne pomoči mora zdaj slediti čimprejšnje trajno premirje, izpustitev talcev in uresničitev rešitve dveh držav," pa je ob tem poudarila ministrica Fajon.

Po njenih besedah bo o tem tudi tekla beseda na ponedeljkovi mednarodni konferenci za uresničitev rešitve dveh držav, ki jo bosta v New Yorku gostili Francija in Savdska Arabija. Dogodek je bil sicer prvotno načrtovan za junij, a je bil prestavljen zaradi izraelskega napada na Iran.

Izraelska vojska je danes napovedala "taktične premore" v vojaških operacijah na določenih območjih v Gazi, pa tudi vzpostavitev varnih poti za humanitarne konvoje. Pri Združenih narodih so potezo pozdravili in napovedali, da jo bodo izkoristili za to, da dosežejo čim več sestradanih prebivalcev Gaze.

V od vojne razdejano enklavo se je medtem že začela stekati nujno potrebna pomoč.