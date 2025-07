»To ni samo lakota. To je namerno stradanje, ki ga ustvarjajo izraelske oblasti.«

Zdravniki brez meja opozarjajo na hudo podhranjenost med otroki v Gazi

Nevladna organizacija Zdravniki brez meja (MSF) je opozorila, da četrtina otrok, mlajših od pet let, ter nosečnic in doječih mater v Gazi trpi zaradi podhranjenosti. Organizacija je obenem obsodila izraelsko politiko stradanja v palestinski enklavi, ki se ob izraelski blokadi sooča s hudo lakoto in pomanjkanjem osnovnih potrebščin.

Kot je danes sporočila organizacija, je podhranjena četrtina otrok, starih od šest mesecev do pet let, ter nosečnic in doječih mater, ki so jih prejšnji teden pregledali v zdravstvenih ustanovah MSF v Gazi, za kar je okrivila politiko stradanja s strani Izraela.

"Namerna uporaba lakote kot orožja s strani izraelskih oblasti v Gazi je dosegla razsežnosti brez primere, pri čemer tako bolniki kot zdravstveni delavci trpijo zaradi lakote," je v izjavi zapisala MSF.

V bolnišnici MSF v mestu Gaza se je število ljudi, ki potrebujejo oskrbo zaradi podhranjenosti, od sredine maja početverilo, medtem ko se je "stopnja hude podhranjenosti pri otrocih, mlajših od petih let, samo v zadnjih dveh tednih potrojila".

"To ni samo lakota. To je namerno stradanje, ki ga ustvarjajo izraelske oblasti," je poudarila MSF in pozvala Izrael, naj dovoli obsežen dostop hrane in druge pomoči v Gazo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zdravstveno ministrstvo v Gazi je danes sporočilo, da je zaradi podhranjenosti v zadnjih 24 urah umrlo devet ljudi, od začetka vojne v Gazi pa zaradi pomanjkanja hrane po njihovih navedbah že 122, od tega 83 otrok, poroča BBC.

Zdravniki brez meja so bili ena od več kot sto nevladnih organizacij, ki so sredi tedna v skupni izjavi opozorile na širjenje množične lakote v Gazi.

Izrael, ki je deležen vse glasnejših mednarodnih kritik zaradi oviranja dostave humanitarne pomoči, je odgovornost za kronično pomanjkanje hrane pripisal palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas.

Organizacija MSF je bila kritična tudi do ameriško-izraelske Humanitarne fundacije za Gazo (GHF), prek katere v enklavi poteka razdelitev pomoči. V bližini njenih centrov je bilo v preteklih mesecih ubitih na stotine ljudi. Po prepričanju MSF pri delovanju fundacije ne gre za humanitarno pomoč, temveč za "vojne zločine".

Da med prebivalstvom vlada huda podhranjenost, je opozoril tudi britanski kirurg, ki se je pred kratkim vrnil iz Gaze. V danes objavljenem pogovoru za britansko mrežo Sky News je še dejal, da pripadniki izraelskih sil streljajo na ljudi pri točkah za razdelitev pomoči, "skoraj kot bi vadili streljanje v tarčo".

Iz Gaze tudi danes poročajo o novih smrtnih žrtvah izraelskih napadov. Po podatkih zdravniških virov v enklavi je bilo od jutra ubitih enajst Palestincev, med njimi štirje, ki so čakali na pomoč, poroča katarska televizija Al Jazeera.