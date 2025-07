Brezplačno testiranje na hepatitis C

Ob svetovnem dnevu hepatitisa, ki letos poteka pod sloganom Zlomimo hepatitis

Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in v torek med 12. in 18. uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitis C brez napotnice. Na voljo bo tudi specialist infektolog za virusne hepatitise, ki bo odgovarjal na morebitna vprašanja in po potrebi ustrezno svetoval.

Današnji svetovni dan hepatitisa poteka pod sloganom Zlomimo hepatitis. V letu 2024 je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) sporočila, da so postali po epidemiji covida-19 virusni hepatitisi ob tuberkulozi najpogostejši vzrok umrljivosti zaradi nenalezljivih bolezni.

Vsako leto terjajo 1,3 milijona življenj, 700.000 zaradi odpovedi delovanja jeter in pol milijona zaradi primarnega raka jeter, je na četrtkovi novinarski konferenci pred svetovnim dnevom poudarila vodja ambulante za virusne hepatitise na ljubljanski infekcijski kliniki Mojca Matičič.

"Med okuženimi je veliko takih, ki imajo dejavnike tveganja za okužbo in bi se morali nujno čim prej testirati, ker je velika verjetnost, da so okuženi in jih lahko pozdravimo. Hkrati pa je precej tudi takih, ki nimajo dejavnikov tveganja, pa so tudi lahko okuženi."



Mojca Matičič,

vodja ambulante za virusne hepatitise na ljubljanski infekcijski kliniki

V Sloveniji je na podlagi statističnih ocen prisotnost hepatitisa C v populaciji okrog 0,07 odstotka in je druga najnižja prisotnost v Evropi, takoj za Nizozemsko. Kljub temu pa je, kot pojasnjuje Matičič, v Sloveniji s hepatitisom C najbrž okuženih še med 1100 in 1300 ljudi. Ti se okužbe ne zavedajo, saj okužba dolgo večinoma poteka brez simptomov in težav.

"Med okuženimi je veliko takih, ki imajo dejavnike tveganja za okužbo in bi se morali nujno čim prej testirati, ker je velika verjetnost, da so okuženi in jih lahko pozdravimo. Hkrati pa je precej tudi takih, ki nimajo dejavnikov tveganja, pa so tudi lahko okuženi. Zato infektologi vabimo prav vse, ne samo tiste z dejavniki tveganja ali z nekim dogodkom, ki se ga historično spomnijo iz svojega življenja, da bi lahko predstavljal tveganje, da se testirajo na hepatitis C," je dejala v četrtek. Po njenih besedah naj bi se vsakdo enkrat v življenju testiral na hepatitis C in tudi na hepatitis B, če ni cepljen.

Pojasnila je, da bo letos jeseni izšel posodobljen kodeks EU za boj proti raku, namenjen splošni populaciji. Pri njegovi pripravi so po besedah Matičič sodelovali tudi slovenski strokovnjaki, ki so skupaj s kolegi iz Švice prvič v zgodovini pripravili priporočila za presejanje glede virusnih hepatitisov B in C in za preprečevanje raka na jetrih. "Moj napotek ljudem je, imejte se zdravi radi, skrbite za zdravje in se enkrat v življenju testirajte," je pozvala.

Predsednik društva Slovenija HEP Marko Korenjak je v četrtek testiranje prav tako priporočil vsem, saj oboleli nimajo simptomov, dokler se bolezen ne razvije do hujše oblike, kot je rak na jetrih.