»Otroci stradajo in umirajo pred našimi očmi. Gaza je distopično prizorišče popolnega uničenja.«

V Gazi potrebujejo trajne in hitre ukrepe, vključno s hitrejšim izdajanjem dovoljenj za konvoje s humanitarno pomočjo

Izraelska vojska s "humanitarnimi premori" med obstreljevanjem delov Gaze omogoča omejene dostave pomoči v razdejano palestinsko enklavo, ki se sooča s hudo krizo, stradanjem in pomanjkanjem osnovnih dobrin. Združeni narodi pozdravljajo priložnost za dostavo pomoči, ki jo je Izrael doslej blokiral, vendar opozarjajo, da bo treba storiti še več.

Izraelska vojska naj bi danes v skladu z nedeljskimi napovedmi drugi dan zapored uvedla premore med vojaškimi operacijami na treh naseljenih območjih v Gazi, poročajo tuje tiskovne agencije in britanski BBC. Te 10-urne premore naj bi izvajali vsakodnevno, ob tem pa vzpostavili varne poti za humanitarne konvoje in tako omogočili dostavo pomoči obupanim Palestincem.

Izraelske oblasti so danes sporočile, da je v nedeljo ob prvem dnevu premorov v Gazo prispelo 120 tovornjakov s humanitarno pomočjo.

Pomoč danes prav tako že prihaja v Gazo, vendar prepočasi, opozarjajo lokalni viri in človekoljubne organizacije. Po navedbah palestinskih oblasti je v enklavo od jutra doslej prispelo manj kot 100 tovornjakov s pomočjo, potrebovali pa bi jih 600 na dan.

"Potrebujemo trajne in hitre ukrepe, vključno s hitrejšim izdajanjem dovoljenj za konvoje s pomočjo, več voženj na dan do mejnih prehodov, da lahko prevzamemo tovor, varne poti in konec napadov na ljudi, ki prihajajo po hrano," je dejal generalni podsekretar ZN za humanitarne zadeve Tom Fletcher.

Združeni narodi so pred tem v nedeljo pozdravili izraelsko uvedbo humanitarnih premorov in dejali, da bodo v tem času skušali doseči čim več sestradanih ljudi.

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk pa je dejal, da je Izrael kot okupacijska sila v Gazi dolžan zagotoviti zadostno količino hrane. "Otroci stradajo in umirajo pred našimi očmi. Gaza je distopično prizorišče smrtonosnih napadov in popolnega uničenja," je dodal.

"Premori niso dovolj, da bi ublažili potrebe ljudi, ki v Gazi obupno trpijo," je medtem v nedeljo ocenil britanski zunanji minister David Lammy. Izraelsko napoved t. i. humanitarnih premorov je označil za "ključno, vendar bistveno prepozno".

Po podatkih ZN kar tretjina prebivalstva na območju Gaze že več dni ni jedla, okoli 470.000 ljudi pa trpi za lakoto, ki ima lahko za posledico smrt. Po navedbah Svetovnega programa ZN za hrano (WFP) je mesečno potrebnih več kot 62.000 ton pomoči v hrani, da bi zadostili potrebam v enklavi.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ob tem opozarja, da stopnja podhranjenosti v Gazi dosega zaskrbljujoče ravni, še zlasti med majhnimi otroki in dojenčki.

Kljub izraelskim premorom je bilo danes po navedbah prič v palestinski enklavi znova ubitih najmanj 12 ljudi, še več je ranjenih, navajata nemška tiskovna agencija dpa in katarska televizija Al Jazeera. Poročajo tudi o novih primerih streljanja na Palestince med čakanjem na humanitarno pomoč.

