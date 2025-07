Smrtne kazni tudi zaradi »sovraštva do Boga« in »korupcije na Zemlji«

V Iranu so letos na smrt obsodili že več kot 600 ljudi. Združeni narodi (ZN) opozarjajo, da se mora nujno uvesti moratorij na uporabo smrtne kazni.

Združeni narodi so danes pozvali Iran, naj preneha z izvrševanjem smrtnih kazni, pri čemer so omenili "zaskrbljujoč porast števila usmrtitev". Po podatkih ZN so v Iranu samo v prvi polovici letošnjega leta usmrtili 612 ljudi. Iranske oblasti se zagovarjajo s trditvijo, da smrtna kazen doleti le najhujše kriminalce.

"Poročila o več sto usmrtitvah v Iranu v letošnjem letu prikazujejo, kako zelo zaskrbljujoče so postale razmere v državi in kako nujno je, da se takoj uvede moratorij na uporabo smrtne kazni," je danes dejal visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk.

Po podatkih, ki jih je zbral njegov urad, je bilo v prvi polovici leta v Iranu usmrčenih najmanj 612 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Zaskrbljujoče je videti poročila, ki kažejo, da je trenutno najmanj 48 ljudi obsojenih na smrt - od tega jih je 12 v neposredni nevarnosti," je še dejal visoki komisar ZN. Dodal je, da so manjšine v tem pogledu nesorazmerno prizadete.

Več kot 40 odstotkov ljudi, ki so jih letos usmrtili v Iranu, je bilo na smrtno kazen obsojenih zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogami, je še sporočil Türkov urad. Spet drugi pa so bili obsojeni na podlagi "širokih in nejasnih obtožb, kot sta 'sovraštvo do Boga' in 'korupcija na Zemlji', ki jih oblasti pogosto uporabljajo za utišanje kritičnih glasov", so dodali.

Iranske oblasti so se kljubovalno odzvale na kritike ZN in sporočile, da smrtna kazen v skladu z iransko zakonodajo doleti le najhujše kriminalce, navaja AFP.

Združeni narodi medtem poudarjajo, da sodni postopki po njihovih informacijah v številnih primerih potekajo za zaprtimi vrati in ne zadostujejo kriterijem poštenega sojenja.

Več nevladnih organizacij ob tem trdi, da so iranske oblasti okrepile represijo in usmrtile večje število ljudi po junijski 12-dnevni vojni z Izraelom.

Po podatkih mednarodnih organizacij za človekove pravice je Iran za Kitajsko na drugem mestu po številu usmrtitev, ki jih običajno izvajajo z obešanjem ob zori.