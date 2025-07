»Izraelske oblasti si ne bodo premislile«

IZJAVA DNEVA

"Potem ko so se izraelske oblasti v nedeljo iz 'taktičnih razlogov' odločile, da na treh območjih v Gazi (Deir el Balah, Al Mavasi, mesto Gaza) uvedejo tako imenovani humanitarni premor in vendarle omogočijo dostop drobni količini humanitarne pomoči, je izraelska vojska zelo kmalu nadaljevala bombardiranje ciljev vzdolž celotne palestinske enklave in tudi napade na sestradane ljudi, ki čakajo na hrano. Lakota v Gazi se stopnjuje v pospešenem posnetku."

"Izraelske oblasti si – kljub mednarodnim (sicer zgolj retoričnim) pritiskom – ne bodo premislile. Zanje je bilo odprtje majcenega okna za dostavo humanitarne pomoči dejansko le taktična poteza, s katero so si kupili nekaj časa. In to predvsem v vojaškem kontekstu – gre za prerazporeditev in osvežitev enot genocidno-okupacijske vojske. Še huje: iz vrha izraelske vojske so včeraj celo sporočili, da jim omogočitev dostave humanitarne pomoči daje pravico do nadaljevanja vojne."

(Novinar Boštjan Videmšek o taktični potezi, s katero so si izraelske oblasti kupile nekaj časa; via Delo)