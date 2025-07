»Nemčija bi morala biti najbolj svobodna in tolerantna država na svetu«

IZJAVA DNEVA

"Poskušam biti svoboden mislec in v družbah, ki postajajo vse manj svobodne, imajo mediji vedno večje težave z razumevanjem mojega dela, ker je v nasprotju s tem, kar po navadi objavljajo. A vseeno sem v Nemčiji precej cenjen, moje knjige so kar priljubljene — vendar so v drugih državah morda cenjene še bolj. Zame je nekoliko nenavadno, da je Nemčija postala tako ozkogledna in zaprta družba. To je žalostno, saj smo kot narod nekoč zagrešili verjetno najhujši genocid v zgodovini. Zato bi morali biti še posebno občutljivi na vprašanja nadzora misli in omejevanja demokratičnega izražanja. Biti bi morali ravno nasprotno — najbolj svobodna in tolerantna država na svetu. Nemčija je nekaj časa šla v to smer. A to se je v zadnjih letih spremenilo, zlasti po letu 2015."

"Zadnji izraz odprtega ravnanja je bil, ko je naša kanclerka Angela Merkel rekla, da bomo zmogli sprejeti vse begunce iz sirske vojne — teh je bilo v letih 2015 in 2016 res veliko. A potem je prišel velik povratni udarec v nemški družbi — ksenofobni odziv, vzpon desnice in občutek, da ne želimo tujcev, da ne želimo priseljencev med seboj, je postal vse močnejši. To je hudo škodovalo naši demokraciji in Nemčijo spremenilo v precej ozkogledo in neprijetno družbo — vsaj trenutno. To pa ima seveda posledice ne samo zame kot pisatelja, ampak za vse umetnike v Nemčiji. Prostor za razmišljanje se je zmanjšal, ustvarjalni prostor je postal bolj omejen in nadzorovan in to je slabo za kulturo v državi, s tem pa tudi za družbo kot celoto. A tega se nemški odločevalci trenutno žal ne zavedajo."

(Nemški pisatelj in novinar Norman Ohler o tem, da je postal ustvarjalni prostor bolj omejen in nadzorovan; v intervjuju za Program Ars)