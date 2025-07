»Obsežno uničevanje Gaze je neznosno in se mora končati«

Rešitev dveh držav je danes bolj oddaljena kot kdajkoli prej, je dejal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres

Rešitev dveh držav je danes bolj oddaljena kot kdajkoli prej, je v uvodnem nagovoru na mednarodni konferenci o rešitvi dveh držav, ki jo na sedežu Združenih narodov v New Yorku gostita Francija in Savdska Arabija, dejal generalni sekretar ZN Antonio Guterres. ZDA in Izrael konferenco bojkotirata.

Konflikt med Izraelom in Palestino bi se sicer lahko rešil s politično voljo in pogumnim vodstvom, vendar je resnica ta, da je rešitev dveh držav danes bolj oddaljena kot kdaj koli prej, je dejal Guterres.

Izraelu je sporočil, da bi bila priključitev Zahodnega brega nezakonita, in ga pozval, naj preneha z ukrepi v tej smeri. "Obsežno uničevanje Gaze je neznosno in se mora končati," je poudaril.

Konference se udeležuje tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, ki namerava v svojem nastopu spomniti, da je Slovenija lani priznala Palestino. K temu bo predvidoma pozvala tudi vse druge članice ZN, ki tega še niso storile, pozvala pa bo tudi k normalizaciji odnosov z Izraelom.

Na zunanjem ministrstvu so kot glavni cilj konference navedli "mobilizacijo konkretne politične, varnostne in gospodarske podpore implementaciji rešitve dveh držav, katere rezultat bo neodvisna, suverena in demokratična palestinska država, ki bo sobivala v miru in varnosti z Izraelom".

Uvodoma sta sicer na konferenci nastopila tudi zunanja ministra Francije in Savdske Arabije, Jean Noel Barrot in princ Faijsal bin Farhan al Saud, ter palestinski premier Mohamad Mustafa.

"Le politična rešitev dveh držav bo pomagala odgovoriti na legitimne težnje Izraelcev in Palestincev za življenje v miru in varnosti. Alternative ni," je poudaril Barrot, čigar država namerava septembra priznati Palestino.

Palestinski premier Mustafa je vse članice ZN pozval, naj nemudoma priznajo njegovo državo. Palestino sicer poleg Slovenije trenutno priznava že najmanj 141 držav članic ZN.

Delo konference poteka na treh okroglih mizah in plenarnem zasedanju, ki se bo predvidoma končalo v sredo.