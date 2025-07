Posel za zasebne zapore / Število pridržanih priseljencev v ZDA doseglo rekordno raven

Velika večina ni bila prej nikoli aretirana, obtožena ali obsojena za kakšno kaznivo dejanje, delež takšnih priseljencev med pridržanimi pa še narašča

Število pridržanih priseljencev je v ZDA doseglo rekordno raven. Velika večina ni bila prej nikoli aretirana, obtožena ali obsojena za kakšno kaznivo dejanje, delež takšnih priseljencev med pridržanimi pa še narašča, ugotavlja analiza francoske tiskovne agencije AFP. Pregon priseljencev v ZDA je predvsem izjemno dober posel za zasebne zapore.

V zaporih, ki jih za pridržanje priseljencev uporablja ameriška zvezna Služba za priseljevanje in carine (Ice), je bilo v zadnjem mesecu dni pridržanih več kot 60.000 oseb, medtem ko je še januarja ta številka znašala 40.500.

Od zaprtih priseljencev jih 71 odstotkov ni bilo nikoli aretiranih, obtoženih ali kaznovanih za kaznivo dejanje. Lani je bilo takih 54 odstotkov vseh pridržanih.

Vlada predsednika Donalda Trumpa si prizadeva za rekorden izgon neregularnih priseljencev iz ZDA in trdi, da se osredotoča na najhujše kriminalce. Dejstva govorijo drugo zgodbo. Agenti Ice denimo lovijo delavce, ki se zbirajo po parkiriščih trgovinskih centrov, kjer jih Američani najemajo za dnevna opravila, kot so selitve ali delo na polju.

Priseljence iščejo tudi na sodiščih, kamor prihajajo na zaslišanja o svojem statusu, po šolah, tovarnah in njivah, pri čemer občasno ujamejo tudi navadne državljane ali zakonite priseljence, ki jih potem izpustijo brez opravičila, poročajo ameriški mediji. Proračun za leto 2026 službi Ice namenja kar 45 milijard dolarjev.

Trumpova vlada namerava do konca leta povečati število postelj za pridržane osebe na 100.000. Lani jih je bilo na voljo manj kot 50.000. Na Floridi so v sodelovanju z vlado te zvezne države odprli taborišče sredi močvirja Everglades, ki je polno aligatorjev, krokodilov, pitonov in drugih nevarnih živali, še večjo nevarnost pa na orkansko ogroženi Floridi predstavljajo poplave.

Novo taborišče so poimenovali Aligator Alcatraz, po zaprtem slavnem zaporu Alcatraz pri San Franciscu, ki ga želi Trump ponovno odpreti. Ob tem bi rad v center za pridržanje preuredil tudi zapor Guantanamo na Kubi, da bi lahko sprejel do 30.000 priseljencev.

Zaradi pospešenih aretacij in pomanjkanja prostora so razmere v nekaterih centrih za pridržanje grozljive, o čemer ameriški mediji redno poročajo. Hrana je obupna, zasebnosti za stranišče ni, tuširanje je redko na voljo, zdravniška oskrba pomanjkljiva, ljudje pa tudi umirajo.

Humanitarna organizacija Human Rights Watch je nedavno objavila poročilo, v katerem opisuje zlorabe v treh centrih na Floridi, kjer naj bi migranti spali na tleh, ženske pa naj bi bile zaprte v celicah z odprtimi stranišči, ki so vidna moškim v sosednjih sobah.

Po analizi podatkov Ice, ki jo je opravila agencija AFP, je bilo junija 2025 več kot štiri petine zapornikov pridržanih v enem od 62 zasebnih objektov. Te ustanove upravlja peščica podjetij, ki beležijo rekordne zaslužke in so tudi med donatorji republikanskim politikom.

Pridržanja in deportacije tujcev sicer še zdaleč niso zgolj politika republikanske stranke, več milijonov ljudi je bilo iz ZDA izgnanih tudi v času vladavine preteklih demokratskih predsednikov Baracka Obame in Joeja Bidna. Slednji je v tej kategoriji presegel prehodne rekordne ravni iz časa prvega Trumpovega mandata.