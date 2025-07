»Ovadili bomo avstrijsko policijo in poiskali odgovorno osebo, ki mora odstopiti«

Obsežna policijska akcija na taboru slovenskih študentov v Avstriji pretresa slovensko javnost, sledile bodo kazenske ovadbe

Peršmanova domačija, kraj spomina na 11 žrtev nacističnih pobojev, je pomemben simbol slovenske manjšine

"Koroški Slovenci so pretreseni in šokirani, da se kaj takega spet dogaja, in to ravno 80 let po zločinih pri Peršmanu," je racijo avstrijske policije na taboru slovenskih študentov v oddaji Odmevi na TV Slovenija komentiral borec za pravice slovenske manjšine in odvetnik udeležencev na taboru Rudi Vouk, ki je obenem razkril, da bo sledila kazenska ovadba proti policiji zaradi zlorabe uradnega položaja.

"To kazensko ovadbo sem že pripravil in jo zdaj ravno berejo pristojni pri organizatorjih kampa pri Peršmanu, društva Peršman in tudi Zveze koroških partizanov. Jutri bomo verjetno vložili to kazensko ovadbo. Potem mislim, da bo morala končno enkrat tudi politika se prikazati in poiskati odgovorne, ugotoviti, kdo je dal povelje za to akcijo, zakaj je prišlo to povelje. Oseba, ki je za to odgovorna, mora odstopiti, jaz mislim, da brez tega ne bo šlo," je v oddaji Odmevi poudaril Vouk.

Policijska racija na avstrijskem Koroškem

Na vprašanje, ali ima kakšna uradna pojasnila, zakaj je bila takšna uporaba sile zaradi domnevnih kršitev upravnih postopkov, je dejal: "Policija ne razlaga ničesar. Okrajno glavarstvo zavrača vsakršen intervju. Policija pravi, da bodo interno raziskali zadeve. Notranji minister molči. Nihče do zdaj ni povedal še ničesar o ozadjih cele zadeve."

V nedeljo sredi dneva je pri spominskem obeležju in v muzeju Peršman več ur potekala obsežna policijska akcija. Obsežna policijska akcija v Avstriji je prestresla slovensko manjšino, slovensko javnost in slovensko politiko. Racijo je zaznamovalo prerivanje, žaljenje in grožnje, udeleženci miroljubnega antifašističnega tabora pa so policistom poskušali preprečiti vstop v muzej. Peršmanova domačija, kraj spomina na 11 žrtev nacističnih pobojev, je pomemben simbol slovenske manjšine, zato je ogorčenje še toliko večje.

O tem, zakaj je prišlo do take uporabe sile, pa je povedal: "Mislim, da so nasedli napačnim pričakovanjem. Dan prej je bila na Dunaju demonstracija neonacistov, identitarcev, in so morali poseči. Mislim, da je bilo priprtih okoli 60 ljudi in očitno nekateri pri policiji razmišljajo tako, da je treba ustvariti neko ravnovesje, če so enkrat udarili po desnici, da je treba tako rekoč udariti tudi po levici. Zmotili so se, ker tu niso bili nobeni ekstremisti, to so bili naši mladinci, slovenski študentje, ki so se spominjali zločina, ki se je zgodil pri Peršmanu, in seveda niso našli nič. Ampak policija je tukaj očitno slabo rešila. Prišli so z domnevami, da bodo našli ne vem kakšne ekstremiste. Našli so Koroške Slovenke, Koroške Slovence, mlade ljudi, ki so bili pripravljeni narediti nekaj pozitivnega v smislu kulture spominjanja in te mladeniče, te mladince je policija kratko malo prestrašila in ponovno travmatizirala in dokazala, da se na Koroškem očitno nič ne spreminja."

Rudi Vouk,

odvetnik

Na vprašanje, kdo lahko odredi uporabo specialne enote, ali je to lokalna policija ali zvezna oblast, pa je dejal: "Mislim, da lokalna policija te oblasti nima. Okrajni glavar, ki je bil sam prisoten na licu mesta, je meni osebno zatrdil, da on s tem nima nič, da je bil samo poklican. Vodja racije je trdil, da so ga poklicali z dopusta, da je vodil to akcijo, da tudi on sam je ni odredil in iz političnega vrha se ne sliši čisto nič, kar po mojem prej govori za to, da je bil za tem politični vrh, se pravi notranje ministrstvo, minister Karner, ki ravno zaradi tega molči, ker je ta akcija spodletela."

Policijska racija na avstrijskem Koroškem

© Damijan Smrečnik / Novice.at

O tem, kako bo ta dogodek za slovensko manjšino, pa je komentiral: "Slovenska manjšina je pretresena. Ljudje, dejansko ne samo mladinci, so se med akcijo že jokali. Cela dolina je pretresena, vsi Slovenci so šokirani, da se kaj takega spet dogaja. Po letih, ko so nam pravili, kako se je vzdušje izboljšalo, kakšno razumevanje med narodnima skupinama je tukaj in da bo vse šlo na bolje, nihče ni mislil, da se kaj takega lahko spet zgodi, in to ravno v letu spominjanja, ravno 80 let po zločinu pri Peršmanu. Da tako brez vsakega občutka za kraj, kjer se je ta akcija dogajala, policija s takšnim nasiljem poseže vmes ... Tega si nismo več znali predstavljati in se je žal spet zgodilo. Očitno je res tako, da mora vsaka generacija od nas doživeti svojo travmo s koroško policijo, da se potem spet zaveda, v kakšni deželi živimo."

