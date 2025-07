Izraelska ministra v vedno več državah nezaželeni osebi

Sankcije proti Ben-Gviru in Smotriču so sprejele že Kanada, Avstralija, Nova Zelandija, Združeno kraljestvo, Norveška in Slovenija. Zdaj pa še Nizozemska.

Nizozemska vlada je v ponedeljek sporočila, da je izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru in finančnemu ministru Bezalelu Smotriču prepovedala vstop v državo. Pri tem je oba skrajno desna izraelska ministra obtožila spodbujanja nasilja nad Palestinci in pozivanja k etničnemu čiščenju Gaze.

Nizozemska bo tudi na pogovor poklicala izraelskega veleposlanika, ki ga bo opozorila na neznosne in neopravičljive razmere v Gazi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vlada je prav tako podprla predlog Evropske komisije o delnem suspenzu sodelovanja Izraela v programu Obzorje Evropa za raziskave in inovacije. Zavzela se je tudi za uvedbo trgovinskih sankcij proti Izraelu, če bo ta kršil dogovor z EU o krepitvi dobave pomoči v Gazo.

"Vojna v Gazi se mora nemudoma končati. Izrael mora storiti več za okrepitev humanitarne pomoči. Dogovori z EU se morajo spoštovati, sicer bodo sledili ukrepi," pa je v ponedeljek na omrežju X zapisal nizozemski zunanji minister Caspar Veldkamp. Ob tem je znova pozval k prekinitvi ognja in dodal, da palestinsko gibanje Hamas ne sme imeti nobene vloge v prihodnosti Gaze.

Ben-Gvir je v odzivu zagotovil, da bo še naprej delal za svojo državo in si prizadeval za uničenje Hamasa, tudi če mu bodo prepovedali vstop v celotno Evropo.

"Naši sovražniki so nasilni, morilski posiljevalci. V Evropi pa je kriv tisti, ki preide v ofenzivo. V kraju, kjer se tolerira terorizem in so teroristi dobrodošli, je judovski minister iz Izraela nezaželen," je še dodal v zapisu na omrežju X.

Sankcije proti Ben-Gviru in Smotriču so junija že sprejele Kanada, Avstralija, Nova Zelandija, Združeno kraljestvo in Norveška. Zunanji ministri peterice držav so izraelska ministra v skupni izjavi obtožili spodbujanja nasilja nad Palestinci na Zahodnem bregu. Tudi slovenska vlada je nato sredi julija sprejela ukrep, s katerim je Ben-Gvira in Smotriča razglasila za nezaželeni osebi.

