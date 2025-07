V Sloveniji letos rekordno število belih štorkelj

V Sloveniji je letos gnezdilo 321 parov belih štorkelj, iz gnezd pa je poletelo 807 mladičev, kar je 134 mladičev več kot lani

V Sloveniji je letos gnezdilo 321 parov belih štorkelj, iz gnezd pa je poletelo 807 mladičev, kar je 134 mladičev več kot lani, kaže najnovejši popis, ki ga od leta 1999 izvaja Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Kot so izpostavili, gre za najvišje številke doslej. V minuli zimi jih je pri nas prezimovalo najmanj 20.

Vseslovenski popis bele štorklje društvo izvaja po mednarodno uveljavljeni metodi. Konec junija in v začetku julija obiščejo vsa znana gnezda bele štorklje ter preverijo zasedenost in gnezditveno uspešnost, so pojasnili. Pomemben del popisa je tudi pogovor z domačini, ki jim vsako leto posredujejo dragocene informacije o poteku gnezdenja, bojih za gnezdo, prihodu štorkelj in drugih zanimivostih.

Milejše zime beli štorklji omogočajo krajše selitve ali celo prezimovanje v Evropi, bližje gnezditvenim območjem, so pojasnili. V minuli zimi so tako zabeležili rekordno število prezimujočih štorkelj - najmanj 20. Podatke o prezimovanju zbirajo na podlagi večkratnih opažanj štorkelj na istem območju skozi zimo. Obstaja verjetnost, da je v Sloveniji prezimovala še kakšna štorklja več, so dodali.

Tudi višje povprečne temperature v spomladanskih mesecih očitno pozitivno vplivajo na bele štorklje. Te jim skupaj z zgodnejšimi prihodi omogočajo, da začnejo gnezditi prej, ter ugodno vplivajo na preživetje mladičev in količino dostopne hrane.

Tudi višje povprečne temperature v spomladanskih mesecih po navedbah društva očitno pozitivno vplivajo na bele štorklje. Te jim skupaj z zgodnejšimi prihodi omogočajo, da začnejo gnezditi prej, ter ugodno vplivajo na preživetje mladičev in količino dostopne hrane.

Globalno segrevanje pa prinaša tudi vedno pogostejše vremenske ekstreme, kot so močna neurja in suša, ki lahko resno ogrozijo gnezditveno uspešnost in preživetje, zlasti mladih ptic, so še zapisali.

Tudi v večini drugih držav Evrope ter držav Bližnjega vzhoda in severne Afrike, kjer bela štorklja gnezdi, populacija kaže pozitiven trend. Preliminarni rezultati osmega mednarodnega cenzusa bele štorklje, ki je potekal leta 2024 pod koordinacijo NABU, kažejo, da se je svetovna populacija štorklje v zadnjih desetih letih povečala za dobrih 20 odstotkov.

Končni in podrobnejši rezultate bodo znani predvidoma jeseni.