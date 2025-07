Sodišče Hrvatom za napad na Slovenca v Poreču odredilo pripor

Mati devetnajstletnika je že napovedala tožbe proti osumljenim in nočnemu klubu. Zdravstveno stanje njenega sina pa naj bi se poslabšalo.

Sodišče v Pulju je za trojico osumljencev, ki naj bi v noči na petek pred nočnim klubom v Poreču hudo pretepli 19-letnega Slovenca, odredilo preiskovalni pripor, saj da obstaja nevarnost, da bi kaznivo dejanje ponovili, je danes sporočilo hrvaško državno tožilstvo. Zdravstveno stanje žrtve naj bi se medtem poslabšalo.

Tožilstvo sumi, da je trojica 19-letnika večkrat udarila in ga brcala z namenom, da bi ga hudo poškodovala. Pozneje naj bi ga odnesli v bližnjo ulico in ga tam pustili nezavestnega, poročajo hrvaški mediji.

Osumljence, stare 29, 40 in 47 let, bremenijo obtožbe o povzročitvi težkih telesnih poškodb in opustitve pomoči poškodovancu. V ponedeljek so jih zaslišali na državnem tožilstvu v Pazinu.

Osumljence, stare 29, 40 in 47 let, bremenijo obtožbe o povzročitvi težkih telesnih poškodb in opustitve pomoči poškodovancu.

Po incidentu je sicer policija sprva pridržala pet oseb, a so dve izpustili zaradi pomanjkanja dokazov. Več drugih osumljencev še iščejo. V zvezi z napadom so zaslišali tudi nekdanjega borca in trenerja borilnih veščin Denisa Vojnikovića.

19-letni Slovenec se je medtem zaradi hudih poškodb najprej zdravil v puljski bolnišnici, od koder so ga v soboto zvečer prepeljali v ljubljanski UKC. Med drugim naj bi utrpel poškodbe lobanje, a naj ne bi bil v smrtni nevarnosti.

Njegova mati, ki je že napovedala tožbe proti osumljenim in nočnemu klubu v Poreču, pred katerim se je odvil incident, je za spletni portal televizije N1 povedala, da se je zdravstveno stanje njenega sina poslabšalo. Kot je dejala, si želijo hitrega in učinkovitega razpleta okoliščin in upajo, da bo policija prijela vse, ki so bili vpleteni v pretep.