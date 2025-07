Plavajoči grad / Poseben sklop posvečen Gazi

Od 7. do 10. avgusta na Gradu Snežnik

Grad Snežnik bo med 7. in 10. avgustom že dvanajsto leto zapored gostil največji site-specific festival v Sloveniji – Plavajoči grad. Na 20 odrih se bo zvrstilo 250 koncertov in predstav, 220 skupin iz 35 držav pa bo predstavilo žanrsko izjemno raznolik program. Vsak oder bo predstavljal avtonomen tematsko kuriran programski sklop, povezan s scenografskimi instalacijami, projekcijami, performativnimi intervencijami ali prostorskimi postavitvami. Folk, pop, jazz, elektronika, lutke, cirkus, eksperimentalna glasba, povorke, otroški kotički, delavnice in tržnice bodo zaživeli na grajskem obzidju, med skalami, na vodi, v kleti, polhovem muzeju, na starodobniku ali v naravnem amfiteatru.

Butalci kot osrednja tema festivala

Vsaka festivalska edicija ima svojo osrednjo temo. Letošnja izhaja iz pripovedk o Butalcih, ki izvirajo prav iz Loške doline. "Obiskovalec bo svet opazoval skozi oči slehrnika– popotnika, ki skozi festival odkriva fragmente legende Frana Milčinskega in odseve resničnih življenj ljudi danes. Tema subtilno komentira sodobno družbo – vključuje tako drobce iz našega vsakdana kot tudi pripovedi iz življenja trpečih ljudi v Palestini. Gostujoči umetniki bodo v festivalsko pajčevino vtkali svoje zgodbe in zgodbe svojih bližnjih, ki se bodo skozi intuitivno potovanje v času in prostoru postavile v … z butalskimi legendami," so zapisali organizatorji.

Poseben sklop posvečen Gazi

Plavajoči grad letos v sklopu Float 2 Gaza! tudi izvaja devet projektov v sodelovanju z umetniki, ki trenutno živijo in delujejo v Gazi, ter glasbeniki, filozofi, aktivisti in novinarji iz vsega sveta.

Med drugim bo posnet videospot po motivih palestinske ljudske pesmi La Tetlaa'i, ki ga bodo v svojih sobah, studiih in ruševinah domov posneli glasbeniki iz sveta in Gaze. V pesmi se bodo mešali raznoliki glasbeni stili, od indijskega petja do elektronike, od pevskega zbora iz Gaze do slovenske reinterpretacije palestinskega besedila.

Izpostavljajo tudi intermedijski dogodek, ki bo 7. avgusta zvečer na plavajočem odru ter bo v živo povezal grad Snežnik z Gazo. "Festival se bo ustavil, glasbeniki, pripovedovalci, raperji, poeti, orkester, vizualni umetniki, pevski zbori in akrobati z obeh strani pa bodo predstavili skupno produkcijo. Na gradu Snežnik bodo prisotni tudi palestinski umetniki, ki trenutno živijo v Evropi," so zapisali.

Poleg tega bodo lutkovne skupine iz Gaze in Zahodnega brega v sodelovanju s scenografi na Plavajočem gradu postavile mala gledališča, osebne teme Palestincev pa bodo na najrazličnejše načine vključene v instalacije, mojstrske delavnice in letošnji repertoar mednarodnega orkestra Etno Histeria. Na festivalu bo vzpostavljena tudi platforma, ki bo preko predavanj in delavnic omogočala neposredno povezovanje umetnikov in javnosti z organizacijami in aktivisti.

Na festivalu bodo nastopile zasedbe iz vseh evropskih držav, kot tudi Japonske, Avstralije, Južne amerike, Kanade, Indije, ki bodo predstavile pisano paleto world in folk-fusion glasbe. Eden od poudarkov letošnjega festivala je na latinsko-ameriški glasbi, ki velikokrat izvira iz korenin tamkajšnjega folk revival-a. Nastopil bo čilenski kantavtor Nano Stern, ki je med drugim sodeloval z Joan Baez, Los Haivas in Inti Illimani, ter tudi obilica interpretov kumbie, forroja, chacarere in drugih ritmov, kot so Kemadito sound, La Cumbestia, Gaby Echevarria, Forro Tzigano, Martin Espada.

Od domačih izvajalcev bodo med drugim nastopili duo Janez Dovč in Goran Krmac, Katja Šulc, Haiku Garden, Liamere, KiKi, Majmunska posla in Dora Tomori.

Celoten program je dostopen na tej povezavi >>