Slovenski odvetnik v Celovcu ovadil avstrijsko policijo

Po policijski raciji na antifašističnem taboru na avstrijskem Koroškem je odvetnik Rudi Vouk danes v Celovcu vložil kazensko ovadbo proti policiji

Racija avstrijske policije na taboru slovenskih študentov

© Damijan Smrečnik / Novice.at

Po nedeljski raciji na antifašističnem taboru na avstrijskem Koroškem je odvetnik Rudi Vouk danes v Celovcu vložil kazensko ovadbo proti policiji s ciljem razjasnitve dogajanja. Odgovornim med drugim očita kršenje zakona o narodnih skupnostnih, nesorazmerno ukrepanje in zlorabo javnih sredstev, je povedal v pogovoru za STA.

Dva dni po obsežni policijski raciji v Peršmanovem domu, kjer je potekal antifašistični tabor v organizaciji Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju (KSŠŠD), policija ni podala pojasnil, prav tako po Voukovih besedah ni slišati odziva z vrha avstrijske politike.

V odmevni raciji je sodelovalo več deset pripadnikov policije, med njimi tudi člani specialnih enot, helikopter, droni in enota s službenimi psi.

Vouk je kot odvetnik Zveze koroških partizanov, Društva Peršman, ki skrbi za zbirko v istoimenskem muzeju, in ene izmed predstavnic organizatorjev prepričan, da je šlo za nesorazmerno ukrepanje.

V ovadbi policiji ob tem očita še kršitev zakona o narodnih skupnostih, saj da so ljudi pridržali samo zato, ker so zahtevali postopek v slovenščini. Prav tako meni, da gre za pri tako obsežni akciji za zlorabo javnih sredstev.

"Gre za ustrahovanje, gre za kršitev pravice do tajnosti podatkov, ker je policija skušala na nezakonit način pridobiti podatke o udeležencih," opozarja Vouk. "Se pravi je dolga vrsta očitkov, ki jih bo moralo državno tožilstvo razčistiti". Ovadbo je vložil na državnem tožilstvu v Celovcu.

Zaskrbljenost spričo racije je v ponedeljek izrazila slovenska vlada, ki pričakuje, da bodo pristojni avstrijski organi dogajanje raziskali ter podali verodostojna pojasnila o razlogih, poteku in posledicah akcije. Obenem je zunanje ministrstvo na pogovor poklicalo veleposlanika Avstrije.

Zgroženost so poleg organizatorjev tabora in Društva Peršman izrazili tudi njegovi podporniki, vključno z Mednarodno mrežo antifašistov (MMA), Zvezo združenj borcev za vrednote NOB (ZZB) in Ženskim lobijem Slovenije. K razjasnitvi okoliščin so pozvali tudi v Narodnem svetu koroških Slovencev (NSKS).

Dogodek še posebej odmeva zaradi kraja racije. Ta je potekala na prizorišču, kjer so nacisti 25. aprila 1945 umorili enajst članov družin Sadovnik in Kogoj.